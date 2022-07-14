Щодо Максима Галкіна порушили кримінальну справу в РФ

Раніше Алла Пугачова зазначала, що якщо проти її чоловіка порушать кримінальну справу, вона почне говорити і не зупиниться.

Проти російського гумориста Максима Галкіна порушили кримінальну справу в Росії. Про це повідомив депутат РФ Роман Худяков.

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Як відомо, основною причиною звинувачень стали так звані фейки про дії ЗС РФ на території України.

"У Росії проти нього порушено кримінальну справу. Галкін наговорив собі на статтю. І вона передбачає ув'язнення", — зазначив російський політик.

Зокрема Худяков додав, начебто шоумена можуть заарештувати в Туреччині та екстрадувати до Росії, адже на 28 липня 2022 Галкін запланував черговий концерт в Анталії.

Чоловіку Алли Пугачової загрожує до семи років ув'язнення.

"З урахуванням всього сказаного та громадського резонансу Максим Галкін отримає близько семи років, за винятком того, що проведе у СІЗО до вироку", — додав депутат.

[ + – ] Проти Максима Галкіна порушили кримінальну справу

У лютому 2022 Максим Галкін та Алла Пугачова виїхали з Росії після засудження путінського режиму щодо рішення розпочати повномасштабну війну в Україні. Тривалий час зіркове подружжя перебувало в Ізраїлі, де Галкін дав кілька десятків концертів у ролі місцевого артиста.

Нещодавно російська співачка та гуморист разом з дітьми покинули територію країни та прибули до Латвії. Пару помітили на вулицях Юрмали.

Нагадаємо, Алла Пугачова раніше зазначала, що порушить своє мовчання у випадку, якщо проти її чоловіка заведуть кримінальну справу у Росії.

Також Фокус писав про те, як зараз виглядає Максим Галкін.