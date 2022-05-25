Алла Пугачова готова заговорити про війну в Україні через Максима Галкіна

Наразі зіркове подружжя проживає в Ізраїлі.

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Російська примадонна Алла Пугачова готова заговорити про війну в Україні через свого чоловіка Максима Галкіна. Про це повідомив друг зіркового подружжя та російський публіцист Марат Гельман.

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У той час, коли Максим Галкін активно висловлює свою позицію у соціальних мережах, Алла Пугачова поки мовчить. Співачка лише запостила 24 лютого чорний квадрат у своєму Instagram.

Проте примадонна готова порушити своє мовчання, якщо на її чоловіка заведуть кримінальну справу у РФ.

"Те, що я почув: "Якщо проти Максима порушать справу, тоді я почну говорити і вже не зупинюся", — зазначив Марат Гельман, цитуючи артистку.

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Публіцист також стверджує, що Пугачова розуміє, яка вага її слів у суспільстві. І тому співачка не поспішає робити гучних заяв. Однак, за словами Гельмана, Алла Пугачова вважає розв'язану путінським режимом війну в Україні "божевіллям".

"Вона, звісно, не борець, не мислить себе громадським діячем. Вона швидше переймається за українців, ніж намагається боротися з російською владою", — додав друг родини Пугачової.

Алла Пугачова та Максим Галкін разом зі своїми дітьми виїхали з РФ до Ізраїлю наприкінці лютого і з того часу гуморист публічно активно засуджує путінський режим. Він організував великий тур концертів ізраїльськими містами, де виступатиме як місцевий артист.

Нещодавно Пугачова заговорила про повернення до Росії, як тільки у їхніх дітей закінчаться канікули в російській школі. Попри те, що в мережі ходить інформація, ніби зіркове подружжя продає свій розкішний замок у селі Грязь у РФ.

Нагадаємо, Максим Галкін пояснив, чому він передаватиме гроші, зароблені на своїх виступах, на потреби України.

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