Алла Пугачева готова заговорить о войне в Украине из-за Максима Галкина
В настоящее время звездные супруги проживают в Израиле.
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Российская примадонна Алла Пугачева готова заговорить о войне в Украине из-за своего мужа Максима Галкина. Об этом сообщил друг звездных супругов и российский публицист Марат Гельман.
В то время как Максим Галкин активно выражает свою позицию в социальных сетях, Алла Пугачева пока молчит. Певица только запостила 24 февраля чёрный квадрат в своем Instagram.
Однако примадонна готова нарушить свое молчание, если против ее мужа возбудят уголовное дело в РФ.
"То, что я услышал: "Если против Максима возбудят дело, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь", — отметил Марат Гельман, цитируя артистку.
Публицист также утверждает, что Пугачева понимает, каков вес ее слов в обществе. И потому певица не спешит делать громкие заявления. Однако, по словам Гельмана, Алла Пугачева считает развязанную путинским режимом войну в Украине "безумием".
"Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. Она скорее переживает за украинцев, чем пытается бороться с российскими властями", — добавил друг семьи Пугачевой.
Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими детьми выехали из РФ в Израиль в конце февраля и с тех пор юморист публично осуждает путинский режим. Он организовал большой тур концертов по израильским городам, где будет выступать как местный артист.
Недавно Пугачева заговорила о возвращении в Россию, как только у их детей закончатся каникулы в российской школе. Несмотря на то, что в Сети ходит информация, будто звездные супруги продают свой роскошный замок в селе Грязь в РФ.
Напомним, Максим Галкин объяснил, почему он будет передавать деньги, заработанные на своих выступлениях, на нужды Украины.
Также Фокус писал о том, как Максима Галкина изменила война.