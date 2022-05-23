Максим Галкин показал, как его изменила война (видео)

Юморист анонсировал новые концерты в Израиле.

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Российский шоумен Максим Галкин, который сейчас находится в Израиле, показал, как изменился во время войны. Артист в своем Instagram выложил новое видеообращение.

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В кадре муж Аллы Пугачевой предстал с короткой стрижкой и в белой футболке. Но больше всего привлекло внимание изменение на его лице — седая борода. Раньше Максима Галкина в таком виде никто не видел.

В ролике 45-летний Галкин анонсировал новые концерты в Израиле.

[ + – ] Максим Галкин объявил о новых концертах в Израиле

По словам юмориста, желающих на его концерты оказалось больше, чем возможных мест. Поэтому он с организаторами нашли новый зал и проведут дополнительный концерт, который станет итоговым в его турне по израильским городам. Таким образом, концерт станет 16-м.

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми выехали в Израиль еще в конце февраля 2022. Тогда звездная пара сразу осудила российскую военную агрессию на территории Украины.

Галкин запланировал целый ряд концертов по Израилю, где он будет выступать уже в качестве местного артиста. А Алла Пугачева тем временем подыскивала детям подходящую школу. Однако недавно примадонна заговорила о возвращении домой к 1 сентября 2022, как раз когда у их детей закончатся каникулы в российской школе.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин живут в Израиле в роскошном поместье, а свой российский замок в селе Грязь, по данным СМИ, пара планирует продать.

Также Фокус писал об угрозе жизни и свободе Максима Галкина на территории РФ. За публичные антивоенные высказывания шоумена могут лишить свободы, как только он вернется в Россию.