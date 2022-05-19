Сергей Лавров рассказал, что будет с Максимом Галкиным, если он вернется в Россию

Антивоенные высказывания шоумена могут стоить ему свободы в родной стране.

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После недавних слов российской певицы Аллы Пугачевой касательно планов вернуться в Россию судьба ее супруга Максима Галкина интересует многих, поскольку шоумен изначально выступал против "военной спецоперации" России в Украине и критиковал действия ВС РФ, что на его родине чревато уголовной ответственностью. Опасения о незавидной судьбе Максима в случае его возвращения в Россию высказал в комментарии изданию BLITZ+ продюсер Сергей Лавров, который является почти полным тезкой главы МИД РФ.

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По его словам, если Галкин решит быть со своей семьей в России, то его могут сразу же арестовать.

"Максиму сложно будет вернуться. Он наговорил на статью, но время покажет. Ему можно возвращаться, но чем заниматься? Что касается Аллы Борисовны, она на пенсии, уважаемая великая артистка. Она может возвращаться, не возвращаться – делать все что хочет. А чем Максим будет заниматься? Концерты отменили, не дадут проводить, а если дадут, то народ не пойдет. Ему нужно переждать этот сложный период. Его прямо в аэропорту могут привлечь к ответственности", – считает он.

Сам телеведущий никак не озвучивал свои дальнейшие планы и не говорил, собирается ли оставаться в Израиле, где сейчас живут супруги с детьми, или же хочет вернуться в Россию.

Сейчас он готовится к большому концертному туру по городам Израиля, и у него уже запланировано не менее 14 шоу, почти половина из которых – дополнительные.

Напомним, Максим Галкин задал подписчикам в соцсети вопрос о том, что делает российская армия в Украине, а также показал видео с трехлетней девочкой из Мариуполя, которая подорвалась на растяжке и получила ранения, пытаясь эвакуироваться вместе с родными.

За свою антивоенную позицию Галкин уже поплатился. Его уволили из программ "Субботний вечер", которую он вел пять лет, заменив его Николаем Цискаридзе, а пропагандистка Маргарита Симоньян обозвала его "геем" в эфире федерального канала.