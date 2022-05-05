Максим Галкин похвастался успехом в Израиле и анонсировал новые концерты

Еще до начала тура артисту пришлось добавить в программу пять дополнительных концертов, поскольку билеты на них разлетаются со скоростью звука.

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Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который вместе со своей семьей уехал в Израиль после того, как Россия вторглась в Украину, не так давно анонсировал свой первый тур по стране, а теперь сообщил еще о нескольких дополнительных концертах.

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В сторис Instagram артист записал обращение к поклонникам, отметив, что, по многочисленным просьбам зрителей, в его график добавили еще два концерта – 9 июня состоится пятый концерт в Тель-Авиве, 21 июня – второй дополнительный концерт в Кирьят-Моцкине.

"С нетерпением жду нашей встречи", – отметил Галкин с улыбкой.

[ + – ] Максим Галкин на позитиве Фото: Скриншот

На видео он позирует на причале, и за его спиной виднеются лодки и яхты. Максим выглядит очень радостным и позитивным.

Изначально тур Галкина уже как местного артиста по Израилю включал в себя девять концертов. Однако билеты на них раскупались с такой скоростью, что стал вопрос о дополнительных выступлениях. Шоумен уже дважды анонсировал новые шоу, и на сегодня их количество – уже около 14.

Отметим, что Максим до сих пор никак не прокомментировал оскорбительные заявления пропагандистки Маргариты Симоньян, которая назвала его "мразью" и "геем", однако за него и его семью вступились известные деятели шоу-бизнеса, а влиятельные друзья пары не готовы забыть слова журналистки и уже обдумывают ответ.

"Над Симоньян и Ко нависло грозовое облако серьезного судебного разбирательства. Готовится коллективный иск по обвинению в клевете и защите чести и достоинства", – заявил светский обозреватель Артур Гаспарян.

После того, как Галкин открыто осудил действия российской армии в Украине, на него ополчилась вся пропаганда РФ, а также бывшие коллеги. Его уволили из программы "Сегодня вечером", где на смену ему пока что пришел Николай Цискаридзе. Однако юморист не грустит по этому поводу. В Израиле ему и его супруге Алле Пугачевой уже предложили вести реалити-шоу на местном телевидении.