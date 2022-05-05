Максим Галкін похвалився успіхом в Ізраїлі та анонсував нові концерти

Ще до початку туру артистові довелося додати до програми п'ять додаткових концертів, оскільки квитки на них розлітаються зі швидкістю звуку.

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Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який разом зі своєю родиною поїхав до Ізраїлю після того, як Росія вдерлася в Україну, нещодавно анонсував свій перший тур країною, а тепер повідомив ще про кілька додаткових концертів.

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У сторіс Instagram артист записав звернення до шанувальників, зазначивши, що, на численні прохання глядачів, у його графік додали ще два концерти — 9 червня відбудеться п'ятий концерт у Тель-Авіві, 21 червня — другий додатковий концерт у Кір'ят-Моцкіні.

"З нетерпінням чекаю на нашу зустріч", — зазначив Галкін з посмішкою.

[ + – ] Максим Галкін на позитиві Фото: Скриншот

На відео він позує на причалі, і за його спиною видніються човни та яхти. Максим має дуже радісний та позитивний вигляд.

Спочатку тур Галкіна вже як місцевого артиста по Ізраїлю включав дев'ять концертів. Проте квитки на них розкуповували з такою швидкістю, що постало питання про додаткові виступи. Шоумен вже двічі анонсував нові шоу, і на сьогодні їхня кількість — вже близько 14.

Зазначимо, що Максим досі ніяк не прокоментував образливі заяви пропагандистки Маргарити Симоньян, яка назвала його "мерзотою" та "геєм", проте за нього та його сім'ю заступилися відомі діячі шоубізнесу, а впливові друзі пари не готові забути слова журналістки та вже обмірковують відповідь.

"Над Симоньян та Ко нависла грозова хмара серйозного судового розгляду. Готують колективний позов за звинуваченням у наклепі та захисті честі та гідності", — заявив світський оглядач Артур Гаспарян.

Після того, як Галкін відкрито засудив дії російської армії в Україні, на нього озброїлася вся пропаганда РФ, а також колишні колеги. Його звільнили з програми "Сьогодні ввечері ", де на зміну йому поки прийшов Микола Цискарідзе. Проте гуморист не сумує з цього приводу. В Ізраїлі йому та його дружині Аллі Пугачовій уже запропонували вести реаліті-шоу на місцевому телебаченні.