Максиму Галкіну знайшли заміну на Першому каналі

Вихід нового випуску програми присвячено 9 травня.

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Замість Максима Галкіна, звільненого з програми "Сьогодні ввечері", яку він п'ять років вів на Першому каналі, новим ведучим шоу стане артист балету та педагог, керівник Академії Російського балету ім. А. Ваганової в Санкт-Петербурзі Микола Цискарідзе, повідомляє "СтарХіт".

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Після відвертих заяв чоловіка Алли Пугачової з критикою російського вторгнення в Україну й однозначної позиції щодо так званої "спецоперації" ЗС РФ, Галкін потрапив у немилість, через що зйомки програми були призупинені на невизначений термін. Тепер стало відомо, що наступний випуск шоу запланований до 9 травня.

"У першій, приуроченій до 9 травня програмі ведучим заявили Миколи Цискарідзе, але поки що невідомо, чи залишиться він у проєкті на постійній основі. Подивляться, як впишеться у формат, досвід у нього є. Кажуть, кандидатур у керівництва Першого каналу, як і раніше. кілька, їх пробуватимуть надалі. Можливо, у результаті підберуть кілька ведучих, які змінюватимуть одне одного", — розповіло журналістам джерело, задіяне в зйомках.

Як сам Галкін відреагував на цю новину, наразі невідомо. Із Цискарідзе він дружить багато років, і зірка балету неодноразово розповідав про те, як Максим підтримав його в непрості часи.

Ніяк своє нове амплуа поки що не коментує й Цискарідзе.

Нагадаємо, Максим Галкін разом із дружиною та дітьми відлетів у Ізраїль. Він уже анонсував тур країною з 13 концертами, частину грошей від яких пообіцяв перерахувати на допомогу Україні.

У Росії через свою позицію він став вигнанцем. Проти нього погрожують порушити кримінальну справу, а пропагандистка Маргарита Симоньян в ефірі федерального каналу назвала його "геєм" і "мерзотою", а також натякнула на його весілля з розрахунку.