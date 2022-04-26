Проти Максима Галкіна готують кримінальну справу в Росії

Понад два місяці тому гуморист покинув територію РФ.

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Проти російського шоумена та чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна в Росії готують кримінальну справу за поширення фейків про дії ЗС РФ. Про це пишуть російські телеграм-канали.

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Напередодні Галкін розкритикував обстріл Одеси та звинуватив російську владу в лицемірстві під час Великодніх свят. Швидше за все, це й стане основою обвинувачень.

45-річний пародист виїхав із Росії разом із родиною буквально в перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Галкін і Пугачова засудили дії путінської влади та виїхали в Ізраїль, де мешкає брат шоумена.

Наразі зіркова пара з двома дітьми мешкає в розкішному маєтку та підшуковує для близнюків місцеву школу.

[ + – ] Максим Галкін та Алла Пугачова з дітьми на прогулянці в Ізраїлі Фото: НеМалахов

Максим втратив низку рекламних контрактів з Росії, проте вже планує тур по Ізраїлю, де виступить як місцевий артист. Частину грошей, зібраних на виступах, гуморист передасть на потреби українських біженців.

Нагадаємо, Максим Галкін різко висловився про обстріл Одеси в розпал Великодніх свят.

Також Фокус писав про те, що російські "втікачі" можуть стати ведучими місцевого реаліті-шоу в Ізраїлі. Максим Галкін та Алла Пугачова можуть вести програму "Російський ніндзя".