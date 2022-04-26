Против Максима Галкина готовят уголовное дело в России

Более двух месяцев назад юморист покинул территорию РФ.

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Против российского шоумена и супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина в России готовят уголовное дело за распространение фейков о действиях ВС РФ. Об этом пишут российские телеграм-каналы.

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Накануне Галкин раскритиковал обстрел Одессы и обвинил российские власти в лицемерии во время Пасхальных праздников. Скорее всего, это и станет основой обвинений.

45-летний пародист уехал из России вместе с семьей буквально в первые дни полномасштабной войны России против Украины. Галкин и Пугачева осудили действия путинской власти и выехали в Израиль, где проживает брат шоумена.

В настоящее время звездная пара с двумя детьми проживает в роскошном имении и подыскивает для близнецов местную школу.

[ + – ] Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми на прогулке в Израиле Фото: НеМалахов

Максим лишился ряда рекламных контрактов с России, однако уже планирует тур по Израилю, где выступит как местный артист. Часть денег, собранных на выступлениях, юморист передаст на нужды украинских беженцев.

Напомним, Максим Галкин резко высказался об обстреле Одессы в разгар Пасхальных праздников.

Также Фокус писал о том, что российские "беглецы" могут стать ведущими местного реалити-шоу в Израиле. Максим Галкин и Алла Пугачева могут вести программу "Русский ниндзя".