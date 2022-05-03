Маргариту Симоньян за образу Галкіна можуть покарати впливові друзі Пугачової
Раніше російська телеведуча назвала Максима Галкіна "геєм та мерзотою".
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Російську пропагандистку Маргариту Симоньян за публічну образу Максима Галкіна можуть покарати впливові друзі Пугачової. Про це пише МК.
За словами світського оглядача Артура Гаспаряна, Маргарита Симоньян повинна відповісти за свої слова перед мільйонною аудиторією, у яких вони назвала Максима Галкіна "геєм та мерзотою", а також звинуватила шоумена в тому, що він одружився з літньою жінкою заради матеріальної вигоди.
"Над Симоньян та Ко нависла грозова хмара серйозного судового розгляду. Готується колективний позов за звинуваченням у наклепі і захисті честі та гідності", — зазначає Гаспарян.
Окрім того, проти російської пропагандистки збунтувалися багатотисячні фан-групи зіркового сімейства Пугачової та Галкіна.
На думку Артура Гаспаряна, в Алли Пугачової дуже багато впливових друзів, які можуть допомогти заткнути цей рупор Кремля.
Нагадаємо, пропагандистка Маргарита Симоньян у прямому ефірі назвала Максима Галкіна "геєм та мерзотою". Після цього 45-річний російський шоумен опублікував відео, на якому він, посміхаючись, оголошує про додаткові концерти в Ізраїлі, де гуморист планує виступати як місцевий артист.
Фокус писав про публічних людей, які підтримали Максима Галкіна в цій ситуації. Серед них навіть колишній чоловік Алли Пугачової — російський співак Філіп Кіркоров.