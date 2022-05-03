Маргариту Симоньян за образу Галкіна можуть покарати впливові друзі Пугачової

Раніше російська телеведуча назвала Максима Галкіна "геєм та мерзотою".

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Російську пропагандистку Маргариту Симоньян за публічну образу Максима Галкіна можуть покарати впливові друзі Пугачової. Про це пише МК.

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За словами світського оглядача Артура Гаспаряна, Маргарита Симоньян повинна відповісти за свої слова перед мільйонною аудиторією, у яких вони назвала Максима Галкіна "геєм та мерзотою", а також звинуватила шоумена в тому, що він одружився з літньою жінкою заради матеріальної вигоди.

"Над Симоньян та Ко нависла грозова хмара серйозного судового розгляду. Готується колективний позов за звинуваченням у наклепі і захисті честі та гідності", — зазначає Гаспарян.

[ + – ] Максим Галкін та Алла Пугачова виїхали з Росії одразу після початку повномасштабної війни на території України Фото: НеМалахов

Окрім того, проти російської пропагандистки збунтувалися багатотисячні фан-групи зіркового сімейства Пугачової та Галкіна.

На думку Артура Гаспаряна, в Алли Пугачової дуже багато впливових друзів, які можуть допомогти заткнути цей рупор Кремля.

Нагадаємо, пропагандистка Маргарита Симоньян у прямому ефірі назвала Максима Галкіна "геєм та мерзотою". Після цього 45-річний російський шоумен опублікував відео, на якому він, посміхаючись, оголошує про додаткові концерти в Ізраїлі, де гуморист планує виступати як місцевий артист.

Фокус писав про публічних людей, які підтримали Максима Галкіна в цій ситуації. Серед них навіть колишній чоловік Алли Пугачової — російський співак Філіп Кіркоров.