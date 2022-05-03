Маргариту Симоньян за оскорбление Галкина могут наказать влиятельные друзья Пугачевой

Ранее российская телеведущая назвала Максима Галкина "геем и мразью".

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Российскую пропагандистку Маргариту Симоньян за публичное оскорбление Максима Галкина могут наказать влиятельные друзья Пугачевой. Об этом пишет МК.

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По словам светского обозревателя Артура Гаспаряна, Маргарита Симоньян должна ответить за свои слова перед миллионной аудиторией, в которых они назвала Максима Галкина "геем и мразью", а также обвинила шоумена в том, что он женился на пожилой женщине ради материальной выгоды.

"Над Симоньян и Ко нависло грозовое облако серьезного судебного разбирательства. Готовится коллективный иск по обвинению в клевете и защите чести и достоинства", — отмечает Гаспарян.

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Кроме того, против российской пропагандистки взбунтовались многотысячные фан-группы звездного семейства Пугачевой и Галкина.

По мнению Артура Гаспаряна, у Аллы Пугачевой очень много влиятельных друзей, которые могут помочь заткнуть этот рупор Кремля.

Напомним, пропагандистка Маргарита Симоньян в прямом эфире назвала Максима Галкина "геем и мразью". После этого 45-летний российский шоумен опубликовал видео, на котором он улыбаясь объявляет о дополнительных концертах в Израиле, где юморист планирует выступать как местный артист.

Фокус писал о публичных людях, поддержавших Максима Галкина в этой ситуации. Среди них даже бывший муж Аллы Пугачевой – российский певец Филипп Киркоров.