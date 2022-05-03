Маргариту Симоньян за оскорбление Галкина могут наказать влиятельные друзья Пугачевой
Ранее российская телеведущая назвала Максима Галкина "геем и мразью".
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Российскую пропагандистку Маргариту Симоньян за публичное оскорбление Максима Галкина могут наказать влиятельные друзья Пугачевой. Об этом пишет МК.
По словам светского обозревателя Артура Гаспаряна, Маргарита Симоньян должна ответить за свои слова перед миллионной аудиторией, в которых они назвала Максима Галкина "геем и мразью", а также обвинила шоумена в том, что он женился на пожилой женщине ради материальной выгоды.
"Над Симоньян и Ко нависло грозовое облако серьезного судебного разбирательства. Готовится коллективный иск по обвинению в клевете и защите чести и достоинства", — отмечает Гаспарян.
Кроме того, против российской пропагандистки взбунтовались многотысячные фан-группы звездного семейства Пугачевой и Галкина.
По мнению Артура Гаспаряна, у Аллы Пугачевой очень много влиятельных друзей, которые могут помочь заткнуть этот рупор Кремля.
Напомним, пропагандистка Маргарита Симоньян в прямом эфире назвала Максима Галкина "геем и мразью". После этого 45-летний российский шоумен опубликовал видео, на котором он улыбаясь объявляет о дополнительных концертах в Израиле, где юморист планирует выступать как местный артист.
Фокус писал о публичных людях, поддержавших Максима Галкина в этой ситуации. Среди них даже бывший муж Аллы Пугачевой – российский певец Филипп Киркоров.