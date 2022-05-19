Сергій Лавров розповів, що буде з Максимом Галкіним, якщо він повернеться до Росії

Антивоєнні висловлювання шоумена можуть коштувати йому свободи в рідній країні.

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Після недавніх слів російської співачки Алли Пугачової щодо планів повернутися в Росію доля її чоловіка Максима Галкіна цікавить багатьох, оскільки шоумен спочатку виступав проти "військової спецоперації" Росії в Україні та критикував дії ЗС РФ, що на його батьківщині загрожує кримінальною відповідальністю. Побоювання про незавидну долю Максима в разі повернення в Росію висловив у коментарі виданню BLITZ+ продюсер Сергій Лавров, який є майже повним тезкою глави МЗС РФ.

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За його словами, якщо Галкін вирішить бути зі своєю сім'єю в Росії, його можуть відразу ж заарештувати.

"Максиму складно буде повернутися. Він наговорив на статтю, але час покаже. Йому можна повертатися, але чим займатися? Щодо Алли Борисівни, вона на пенсії, шановна велика артистка. Вона може повертатися, не повертатися — робити все, що хоче. А чим Максим буде займатись? Концерти скасували, не дадуть проводити, а якщо дадуть, то народ не піде. Йому потрібно перечекати цей складний період. Його прямо в аеропорту можуть притягнути до відповідальності", — вважає він.

Сам телеведучий ніяк не озвучував свої подальші плани та не говорив, чи збирається залишатися в Ізраїлі, де зараз живе подружжя з дітьми, чи хоче повернутися в Росію.

Зараз він готується до великого концертного туру містами Ізраїлю, і в нього вже заплановано не менше 14 шоу, майже половина з яких — додаткові.

Нагадаємо, Максим Галкін поставив підписникам у соцмережі запитання про те, що робить російська армія в Україні, а також показав відео з трирічною дівчинкою з Маріуполя, яка підірвалася на розтяжці й отримала поранення, намагаючись евакуюватися разом із рідними.

За свою антивоєнну позицію Галкін уже поплатився. Його звільнили з програм "Суботній вечір", яку він вів п'ять років, замінивши його Миколою Цискарідзе, а пропагандистка Маргарита Симоньян обізвала його "геєм" в ефірі федерального каналу.