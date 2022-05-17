Алла Пугачова заговорила про повернення з Ізраїлю до Росії (відео)

За словами співачки, у її дітей закінчаться канікули, і вони повинні будуть піти до школи.

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Телеведучий і гуморист Максим Галкін, а також його дружина, співачка Алла Пугачова, на запитання, чи збираються вони повернутись на батьківщину, відповіли ствердно. Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

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На кадрах подружжя запитують, чи є у них у планах повернутися до Росії, на що Алла Борисівна каже:

"А як же! Канікули закінчуються. 1 вересня діти повинні йти до школи. Зараз вони онлайн навчаються".

Щодо Галкіна, то він лише посміхається на запитання журналіста, супроводжуючи свою дружину.

Після російського вторгнення в Україну і Галкін, і Пугачова виступили з однозначною критикою дій влади РФ. Через свою позицію вони зазнали хвилі критики та хейту, через що незабаром були змушені покинути Росію та виїхати до Ізраїлю.

Уже незабаром журналісти показали маєток, де живе подружжя, у кварталі мільйонерів. До того ж, вони почали шукати школу для своїх дітей Лізи та Гаррі. Сам Галкін активно розпочав роботу, й анонсував на червень серію концертів із новою програмою. Квитки на виступи розліталися так швидко, що кілька разів він повідомляв про додаткові концерти, і тепер у його графіку — не менше 14 шоу замість спочатку заявлених дев'яти. Частину грошей від концертів шоумен пообіцяв переказати на допомогу Україні.

Крім того, подружжю запропонували вести реаліті-шоу на одному з ізраїльських каналів. Це тим більше важливо з огляду на те, що на Першому каналі Галкіна звільнили з програми "Сегодня вечером", яку він вів останні п'ять років, а замість нього як ведучий з'явився Микола Цискарідзе.

Перебуваючи далеко від батьківщини, Галкін продовжує відкривати світові очі на те, що творить Росія в Україні. Зокрема, він показав поранену дівчинку з Маріуполя, а також ставить резонні питання про те, що робить російська армія на території суверенної держави.

Зі свого боку пропагандисти продовжують поливати подружжя брудом. Зокрема, головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян в ефірі федерального каналу назвала Галкіна "геєм" і "мерзотою". На ці слова відреагували друзі сім'ї, такі як Лайма Вайкуле, Ігор Ніколаєв та інші. Крім того, з'явилася інформація, що проти журналістки готується колективний позов за образу честі та гідності, за якою стоять впливові знайомі Галкіна та Пугачової.