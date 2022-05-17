Алла Пугачева заговорила о возвращении из Израиля в Россию (видео)

По словам певицы, у ее детей закончатся каникулы. и они должны будут пойти в школу.

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Телеведущий и юморист Максим Галкин, а также его жена, певица Алла Пугачева, на вопрос, собираются ли они вернуться на родину, ответили утвердительно. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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На кадрах супругов спрашивают, есть ли у них в планах вернуться в Россию, на что Алла Борисовна говорит:

"А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся".

Что касается Галкина, то он только улыбается на вопросы журналиста, сопровождая свою жену.

После российского вторжения в Украину и Галкин, и Пугачева выступили с однозначной критикой действий властей РФ. Из-за своей позиции они подверглись волне критики и хейта, из-за чего вскоре были вынуждены покинуть Россию и уехать в Израиль.

Уже вскоре журналисты показали особняк, где живут супруги, в квартале миллионеров. Более того, они начали искать школу для своих детей Лизы и Гарри. Сам Галкин активно приступил к работе, и анонсировал на июнь серию концертов с новой программой. Билеты на выступления разлетались так быстро, что несколько раз он сообщал о дополнительных концертах, и теперь в его графике – не менее 14 шоу вместо первоначально заявленных девяти. Часть денег от концертов шоумен пообещал перечислить в помощь Украине.

Более того, супругам предложили вести реалити-шоу на одном из израильских каналов. Это тем более важно, учитывая, что на Первом канале Галкина уволили из программы "Сегодня вечером", которую он вел последние пять лет, а вместо него в качестве ведущего появился Николай Цискаридзе.

Находясь вдали от родины, Галкин продолжает открывать миру глаза на то, что творит Россия в Украине. В частности, он показал раненную девочку из Мариуполя, а также задает резонные вопросы о том, что делает российская армия на территории суверенного государства.

В свою очередь пропагандисты продолжают поливать чету грязью. В частности, главред Russau Today Маргарита Симоньян в эфире федерального канала назвала Галкина "геем" и "мразью". На эти слова отреагировали друзья семьи, такие как Лайма Вайкуле, Игорь Николаев и другие. Кроме того, появилась информация, что против журналистки готовится коллективный иск за оскорбление чести и достоинства, за которым стоят влиятельные знакомые Галкина и Пугачевой.