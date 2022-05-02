Пугачева и Галкин не смогут вернуться в свой замок в деревне Грязь - СМИ

Ранее украинская телеведущая Маша Ефросинина заявила, что против Галкина в РФ готовится уголовное дело

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В российских таблоидах появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин не собираются возвращаться в Россию, а их шикарный замок в подмосковной деревне Грязь будет продан. Об этом пишет Starhit.

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Слухи эти стали муссироваться после того, как украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала в программе "Гроші", что звездная пара не вернется в Росссию из Израиля. И болем того, — против Максима Галкина готовится уголовное дело.

Все из-за того, что шоумен не однократно высказывался против войны в Украине и осуждал действия ВС РФ.

[ + – ] Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Фото: maxgalkinru

"Он потерял все. Замка уже нет. Все забрали, готовят уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. Его стирают как артиста, его нет, и не будет, а если будет, то это имя навсегда очернили и полили дерьмом", – рассказала Ефросинина, отметив, что Галкин не жалеет о том, что высказался, потому что не считает нормальным то, что Россия устроила на территории другого государства.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми уже два месяца находятся в Израиле, здесь они отметили Пасху, также Максим запланировал концерты на все лето и билеты уже полностью проданы. Они не комментируют свой отъезд и не говорят, когда планируют вернуться. Сейчас, по слухам, за замком в деревне Грязь присматривает внук Пугачевой – Никита Пресняков.

[ + – ] Замок Пугачевой в деревне Грязь Фото: maxgalkinru

Но появились слухи, что замок могут продать. Впрочем, неясно, насколько это будет быстро. Огромное имение Примадонны оценивают в 10 миллиардов рублей – это более 100 миллионов долларов.

"Если оценивать как просто дом — это одна цена. Если учитывать, что в замке проживала Алла Пугачева… Возможно, кто-то из ее обеспеченных поклонников захочет приобрести замок как реликвию, раритет, исторический объект. В этом случае цена будет выше", — отмечает риелтор Арина Лац.

Напомним, замок в деревне Грязь за 40 км от Москвы Галкин и Пугачева построили в 2006 году. Причем, сам Максим рассказывал, что всегда мечтал жить в замке на холме, так что место подходило идеально.

Поместье Пугачевой и Галкина располагается на участке в 1 гектар. Замок, площадью почти в 3 000 кв. метров, вмещает в себя 6 этажей, 20 жилых комнат (из них только 5 гостевых спален), грузовой лифт, подземный гараж на 4 машины, оранжерею, зимний сад. А еще два отдельных домика для прислуги. Также в замке имеется бассейн, шикарная библиотека и даже небольшая обсерватория с телескопами. По слухам, тогда постройка обошлась семье в 10 миллионов евро. Только на обустройство кухни было потрачено около ста тысяч евро.