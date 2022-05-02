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Пугачева и Галкин не смогут вернуться в свой замок в деревне Грязь - СМИ

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Фото: maxgalkinru | Алла Пугачева и Максим Галкин

Ранее украинская телеведущая Маша Ефросинина заявила, что против Галкина в РФ готовится уголовное дело

В российских таблоидах появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин не собираются возвращаться в Россию, а их шикарный замок в подмосковной деревне Грязь будет продан. Об этом пишет Starhit.

Слухи эти стали муссироваться после того, как украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала в программе "Гроші", что звездная пара не вернется в Росссию из Израиля. И болем того, — против Максима Галкина готовится уголовное дело.

Все из-за того, что шоумен не однократно высказывался против войны в Украине и осуждал действия ВС РФ.

замок пугачевой, алла пугачева, максим галкин, замок, деревня грязь
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми
Фото: maxgalkinru

"Он потерял все. Замка уже нет. Все забрали, готовят уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. Его стирают как артиста, его нет, и не будет, а если будет, то это имя навсегда очернили и полили дерьмом", – рассказала Ефросинина, отметив, что Галкин не жалеет о том, что высказался, потому что не считает нормальным то, что Россия устроила на территории другого государства.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми уже два месяца находятся в Израиле, здесь они отметили Пасху, также Максим запланировал концерты на все лето и билеты уже полностью проданы. Они не комментируют свой отъезд и не говорят, когда планируют вернуться. Сейчас, по слухам, за замком в деревне Грязь присматривает внук Пугачевой – Никита Пресняков.

замок пугачевой, алла пугачева, максим галкин, замок, деревня грязь
Замок Пугачевой в деревне Грязь
Фото: maxgalkinru

Но появились слухи, что замок могут продать. Впрочем, неясно, насколько это будет быстро. Огромное имение Примадонны оценивают в 10 миллиардов рублей – это более 100 миллионов долларов.

"Если оценивать как просто дом — это одна цена. Если учитывать, что в замке проживала Алла Пугачева… Возможно, кто-то из ее обеспеченных поклонников захочет приобрести замок как реликвию, раритет, исторический объект. В этом случае цена будет выше", — отмечает риелтор Арина Лац.

Напомним, замок в деревне Грязь за 40 км от Москвы Галкин и Пугачева построили в 2006 году. Причем, сам Максим рассказывал, что всегда мечтал жить в замке на холме, так что место подходило идеально.

замок пугачевой, алла пугачева, максим галкин, замок, деревня грязь
замок пугачевой, алла пугачева, максим галкин, замок, деревня грязь
замок пугачевой, алла пугачева, максим галкин, замок, деревня грязь
замок пугачевой, алла пугачева, максим галкин, замок, деревня грязь
замок пугачевой, алла пугачева, максим галкин, замок, деревня грязь
замок пугачевой, алла пугачева, максим галкин, замок, деревня грязь
замок пугачевой, алла пугачева, максим галкин, замок, деревня грязь
замок пугачевой, алла пугачева, максим галкин, замок, деревня грязь

Поместье Пугачевой и Галкина располагается на участке в 1 гектар. Замок, площадью почти в 3 000 кв. метров, вмещает в себя 6 этажей, 20 жилых комнат (из них только 5 гостевых спален), грузовой лифт, подземный гараж на 4 машины, оранжерею, зимний сад. А еще два отдельных домика для прислуги. Также в замке имеется бассейн, шикарная библиотека и даже небольшая обсерватория с телескопами. По слухам, тогда постройка обошлась семье в 10 миллионов евро. Только на обустройство кухни было потрачено около ста тысяч евро.