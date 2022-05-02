Пугачова та Галкін продають свій замок у селі Грязь — ЗМІ

Раніше українська телеведуча Маша Єфросініна заявила, що проти Галкіна в РФ готується кримінальна справа

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У російських таблоїдах з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова та Максим Галкін не збираються повертатися в Росію, а їхній шикарний замок у підмосковному селі Грязь буде проданий. Про це пише Starhit.

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Чутки ці стали поширюватися після того, як українська телеведуча Маша Єфросініна розповіла у програмі "Гроші", що зіркова пара не повернеться в Росію з Ізраїлю. І до того ж, проти Максима Галкіна готується кримінальна справа.

Все через те, що шоумен неодноразово висловлювався проти війни в Україні та засуджував дії ЗС РФ.

[ + – ] Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми Фото: maxgalkinru

"Він втратив усе. Замку вже немає. Все забрали, готують кримінальну справу, його за повною програмою викреслюють, очорнюють у пресі. Його стирають як артиста, його немає, і не буде, а якщо буде, то це ім'я назавжди очорнили та полили лайном", — розповіла Єфросініна, зазначивши, що Галкін не шкодує про те, що висловився, тому що не вважає нормальним те, що Росія влаштувала на території іншої держави.

Максим Галкін та Алла Пугачова з дітьми вже два місяці перебувають в Ізраїлі, тут вони відсвяткували Великдень, також Максим запланував концерти на все літо і квитки вже повністю продані. Вони не коментують свого від'їзду і не кажуть, коли планують повернутися. Зараз, за чутками, за замком у селі Грязь наглядає онук Пугачової — Микита Пресняков.

[ + – ] Замок Пугачової у селі Грязь Фото: maxgalkinru

Але з'явилися чутки, що замок можуть продати. Втім, неясно, наскільки це буде швидко. Величезний маєток Примадонни оцінюють у 10 мільярдів рублів — це понад 100 мільйонів доларів.

"Якщо оцінювати як просто будинок — це одна ціна. Якщо враховувати, що в замку проживала Алла Пугачова... Можливо, хтось із її забезпечених шанувальників захоче придбати замок як реліквію, раритет, історичний об'єкт. У цьому випадку ціна буде вищою", — зазначає рієлторка Аріна Лац.

Нагадаємо, замок у селі Грязь за 40 км від Москви Галкін та Пугачова збудували у 2006 році. Причому сам Максим розповідав, що завжди мріяв жити в замку на пагорбі, тож місце підходило ідеально.

Маєток Пугачової та Галкіна розташовується на ділянці 1 гектар. Замок, площею майже 3 000 кв. метрів, вміщує 6 поверхів, 20 житлових кімнат (з них лише 5 гостьових спалень), вантажний ліфт, підземний гараж на 4 машини, оранжерею, зимовий сад. А ще два окремі будиночки для прислуги. Також у замку є басейн, шикарна бібліотека і навіть невелика обсерваторія з телескопами. За чутками, тоді спорудження коштувало сім'ї 10 мільйонів євро. Тільки на облаштування кухні витратили близько ста тисяч євро.