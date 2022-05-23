Максим Галкін показав, як його змінила війна (відео)

Гуморист анонсував нові концерти в Ізраїлі.

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Російський шоумен Максим Галкін, який наразі перебуває в Ізраїлі, показав, як змінився під час війни. Артист у своєму Instagram виклав нове відеозвернення.

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У кадрі чоловік Алли Пугачової постав з короткою стрижкою і в білій футболці. Але найбільше привернула увагу зміна на його обличчі — сива борода. Раніше Максима Галкіна в такому вигляді ніхто не бачив.

У ролику 45-річний Галкін анонсував нові концерти в Ізраїлі.

[ + – ] Максим Галкін оголосив про нові концерти в Ізраїлі

За словами гумориста, охочих на його концерти виявилося більше, ніж можливих місць. То ж він з організаторами знайшли новий зал та проведуть додатковий концерт, який стане підсумковим у його турне ізраїльськими містами. Таким чином концерт стане 16-м.

Максим Галкін та Алла Пугачова разом з дітьми виїхали до Ізраїлю ще наприкінці лютого 2022. Тоді зіркова пара одразу засудила російську військову агресію на території України.

Галкін запланував цілу низку концертів по Ізраїлю, де він виступатиме як місцевий артист. А Алла Пугачова тим часом підшуковувала дітям придатну школу. Проте нещодавно примадонна заговорила про повернення додому до 1 вересня 2022, якраз коли у їхніх дітей закінчаться канікули у російській школі.

Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін живуть в Ізраїлі в розкішному маєтку, а свій російський замок у селі Грязь, за даними ЗМІ, пара планує продати.

Також Фокус писав про загрозу для життя та свободи Максима Галкіна на території РФ. За публічні антивоєнні висловлювання шоумена можуть позбавити свободи, як тільки він повернеться до Росії.