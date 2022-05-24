"Поділяю відповідальність": Галкін пояснив, чому вирішив допомагати українським біженцям

Максим Галкін закликав людей також допомагати постраждалим від війни в Україні.

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Російський шоумен і телеведучий Максим Галкін, який виступив проти війни в Україні і змушений був із сім'єю покинути РФ, відлетівши до Ізраїлю, підтвердив свої наміри допомагати українцям, які постраждали від російської агресії.

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Він підкреслив, що зазвичай не розповідає про свої добрі справи, але зараз вважає: у цей час просто необхідно висвітлювати та рекламувати діяльність фондів, організацій та людей, які самовіддано допомагають тим, хто потребує у цій катастрофічній ситуації. Зокрема Галкін розповів про один із австрійських фондів, який надає виключно гуманітарну допомогу. Сам Максим допомагає йому грошима та закликав це робити інших.

"Я продовжуватиму допомагати біженцям з України. У мене буде багато концертів по всьому світу. Сподіваюся, і в Росії. І в різні фонди я відправлятиму гроші. Критерієм буде безумовно не те, в якій країні зареєстрований фонд, а його прозорість і впевненість у тому, що гроші не вкрадуть, що вони дійдуть до адресата. Вважаю допомогу біженцям з України своїм обов'язком як громадянина Російської Федерації, який поділяє відповідальність за те, що відбувається", — заявив Галкін.

Раніше дружина шоумена на запитання журналістів про те, чи планує повертатися до Росії, відповіла ствердно, тоді як її чоловік змовчав. На батьківщині йому загрожує кримінальне переслідування та відсутність роботи, оскільки його звільнили з Першого каналу.

Однак у Ізраїлі він успішний. Крім великого туру у червні та кількох додаткових концертів, Максим отримав пропозицію разом із дружиною вести реаліті-шоу на одному з місцевих телеканалів.