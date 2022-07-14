В отношении Максима Галкина возбудили уголовное дело в РФ

Ранее Алла Пугачева отмечала, что если против ее мужа возбудят уголовное дело, она начнет говорить и не остановится.

Против российского юмориста Максима Галкина возбудили уголовное дело в России. Об этом сообщил депутат РФ Роман Худяков.

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Как известно, основной причиной обвинений стали так называемые фейки о действиях ВС РФ на территории Украины.

"В России против него возбуждено уголовное дело. Галкин наговорил себе статью. И она предусматривает заключение", — отметил российский политик.

В частности Худяков добавил, будто шоумена могут арестовать в Турции и экстрадировать в Россию, ведь на 28 июля 2022 Галкин запланировал очередной концерт в Анталии.

Мужу Аллы Пугачевой грозит до семи лет заключения.

"С учетом всего сказанного и общественного резонанса Максим Галкин получит около семи лет, за исключением того, что проведет время в СИЗО до приговора", — добавил депутат.

[ + – ] Против Максима Галкина возбудили уголовное дело

В феврале 2022 Максим Галкин и Алла Пугачева выехали из России после осуждения путинского режима за решение начать полномасштабную войну в Украине. Долгое время звездные супруги находились в Израиле, где Галкин дал несколько десятков концертов в роли местного артиста.

Недавно российская певица и юморист вместе с детьми покинули территорию страны и прибыли в Латвию. Пару заметили на улицах Юрмалы.

Напомним, Алла Пугачева ранее отмечала, что нарушит свое молчание в случае, если против ее мужа возбудят уголовное дело в России.

Также Фокус писал о том, как сейчас выглядит Максим Галкин.