Максим Галкин показал, как выглядит сейчас (фото)

Ранее шоумен спровоцировал волну беспокойства из-за своего внешнего вида.

46-летний российский юморист Максим Галкин показал, как сейчас выглядит. В Instagram-stories он опубликовал видео своей велопрогулки в лесу.

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Муж Аллы Пугачевой показал досуг с сыном Гарри. Дочери Лизы и жены Галкина с ними не было.

Накануне Максим Галкин испугал поклонников своим внешним видом. В Сети показали его фото, где, по мнению фанатов, юморист выглядит на 10 лет старше. Поэтому новым роликом Галкин опроверг все домыслы своих фанатов и хейтеров.

[ + – ] Максим Галкин [ + – ] Сын Максима Галкина

Сейчас Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми находятся в Латвии, судя по всему. Ведь в последний раз звездная пара публиковала кадры с улиц Юрмалы. Сюда певица и юморист вместе с детьми приехали из Израиля, куда прибыли в начале полномасштабной войны в Украине.

Алла Пугачева и Максим Галкин сразу осудили решение путинского режима и покинули территорию РФ.

Напомним, Максим Галкин был представлен в качестве украинского артиста, анонсируя его концерт в Лондоне.

Также Фокус писал о роскошном имении в Юрмале, которое сняли за 100 тысяч евро в месяц супруги Галкин-Пугачева.