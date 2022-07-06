Максима Галкина представили в качестве украинского артиста в Лондоне (фото)

Концерт шоумена планируется на День независимости Украины 2022.

Российский юморист Максим Галкин был представлен в качестве украинского артиста в Лондоне. Об этом сообщают телеграм-каналы.

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На афише о концерте комика в столице Великобритании под фото Галкина изображен государственный флаг Украины.

"Афиша какого-то украинского комика", — комментируют с сарказмом телеграм-каналы.

Отметим, что концерт Максима Галкина в Лондоне планируется на День независимости Украины, 24 августа 2022.

[ + – ] Афиша концерта Максима Галкина в Лондоне

После выезда из РФ вместе с супругой и детьми 46-летний российский юморист активно давал концерты в израильских городах как местный артист. Однако недавно Галкин и его жена Алла Пугачева уехали из Израиля, где пробыли около четырех месяцев.

Звездных супругов заметили на улицах Юрмалы. Как известно, ближе к осени пара планирует вернуться в Россию, ведь у детей закончатся каникулы в школе.

Напомним, Максим Галкин был исключен из "черного списка" Минкульта за публичную поддержку Украины.

Также Фокус писал о роскошном имении в Латвии, которое сняли Максим Галкин и Алла Пугачева вместе со своими детьми. По слухам, аренда особняка стоит 100 тысяч евро в месяц, а раньше это место продавали за 15 млн евро.