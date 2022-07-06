Максима Галкіна представили як українського артиста у Лондоні (фото)

Концерт шоумена планується на День незалежності України 2022.

Російського гумориста Максима Галкіна представили як українського артиста у Лондоні. Про це повідомляють телеграм-канали.

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На афіші про концерт коміка у столиці Великобританії під фото Галкіна зображено державний прапор України.

"Афіша якогось українського коміка", — коментують із сарказмом телеграм-канали.

Зазначимо, що концерт Максима Галкіна у Лондоні планується на День незалежності України, 24 серпня 2022.

[ + – ] Афіша концерту Максима Галкіна у Лондоні

Після виїзду з РФ разом з дружиною та дітьми російський гуморист активно давав концерти в ізраїльських містах як місцевий артист. Проте нещодавно Галкін та його дружина Алла Пугачова виїхали з Ізраїля, де пробули близько чотирьох місяців.

Зіркове подружжя помітили на вулицях Юрмали. Як відомо, ближче до осені пара планує повернутися в Росію, адже в дітей закінчаться канікули.

Нагадаємо, Максима Галкіна виключили із "чорного списку" Мінкульту.

Також Фокус писав про розкішний маєток у Латвії, який зняли Максим Галкін та Алла Пугачова разом зі своїми дітьми. За чутками, оренда особняка коштує 100 тисяч євро на місяць.