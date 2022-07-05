Алла Пугачова та Максим Галкін зняли в Юрмалі шикарний маєток із басейном

Вілла "Марта", де зупинилося зіркове подружжя, — одна з найдорожчих на курорті.

Днями стало відомо, що Алла Пугачова та Максим Галкін із дітьми покинули Ізраїль і тепер живуть у Латвії. У курортному місті Юрмала, яке в минулому було дуже популярне серед російських селебриті. Про це пише Woman Hit.

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Примадонна зняла той самий будинок, де зупинялася кілька років поспіль — розкішну віллу "Марта", яка належить мільярдеру й ексвласнику банку Parex Віктору Красовицькому.

Фото: Соцсети

Декілька років тому він намагався її продати за 15 мільйонів євро. Зараз будинок, за чутками, можна винайняти за 100 тисяч євро на місяць.

За ці гроші Пугачова та Галкін отримують доступ до моря, адже вілла розташована на другій лінії, гостьові будиночки, критий басейн і тенісний корт, цілий СПА-комплекс і навіть свій концертний зал.

А також, що важливо, приємне сусідство. Адже поряд мешкає відома співачка Лайма Вайкуле, близька подруга зіркової пари.

На сайті, присвяченому двоповерховій віллі "Марта", сказано, що побудована вона в 1928-му році. Остання реконструкція будівлі проведена у 2007 році. Будівля виконана в класичному стилі. Будинок загальною площею 210 м².

Інші будівлі на території збудовані в 1997-1998-х роках за проєктом відомого архітектора Мейнхарда фон Геркана.

Затишна двоповерхова дерев'яна будівля включає чотири окремі кімнати, кінозал, бібліотеку, галерею для картин, обідню залу, кухню, ванні кімнати, а також чудовий зимовий сад у дворі резиденції.

Оброблені внутрішні приміщення деревом вишні та швейцарської груші, теракотовою плиткою ручної роботи й синім бразильським гранітом.

Мабуть, Аллі Пугачовій і її родині тут буде дуже комфортно.

Нагадаємо, в Ізраїлі вони знімали віллу в місті Кесарія, де живе брат Максима Галкіна.

А ось їхній шикарний маєток у підмосковному селі Грязь опинився під загрозою. Російським політикам не дає спокою той факт, що Примадонна залишила РФ одразу після початку війни в Україні, а її чоловік Максим Галкін успішно виступає з концертами, критикуючи Путіна та його політику. У Думі РФ запропонували конфіскувати палац Пугачової та поселити там біженців із так званої "ДНР".