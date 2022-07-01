Алла Пугачова та Максим Галкін залишили Ізраїль (відео)

Примадонна російської естради ходила вздовж узбережжя на латвійському курорті.

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, а також його дружина, співачка Алла Пугачова, які після початку російського вторгнення в Україну категорично виступили проти дій російської влади та залишили РФ, полетівши до Ізраїлю, помічені в Юрмалі. Кадри прогулянки Алли Борисівни зі своїми дітьми Гаррі та Лізою у супроводі ще однієї жінки, можливо, подруги, на березі моря в Юрмалі (Латвія) потрапили в мережу. Місцеві журналісти підтверджують, що це була Пугачова, оскільки на опублікованому відео її видно зі спини.

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Про те, що дружина Галкіна купила квартиру в Юрмалі, російські ЗМІ повідомляли ще в 2019 році. До цього вона щороку знімала віллу в Булдурі, проводячи там кілька місяців разом із сім'єю. Співачка стала володаркою апартаментів 100 квадратних метрів у будинку, розташованому на проспекті Дзінтарі, 28, у самісінькому центрі Юрмали. Вартість такої нерухомості складає приблизно 500 тисяч євро або 35 мільйонів рублів. Бонусом до купівлі квартири зірка естради отримала також дозвіл на проживання в Латвії, який пропонують за придбання нерухомості вартістю від 250 тисяч євро, повідомляє "Експрес газета".

[ + – ] Будинок у Юрмалі, в якому Пугачова придбала квартиру Фото: Аргументы Недели

Швидше за все, до дружини приєднався і Максим Галкін, який закінчив свій гастрольний тур по Ізраїлю.

Раніше Пугачова озвучувала свої плани щодо повернення у Росію, незважаючи на те, що отримала ділянку на цвинтарі в Ізраїлі. На відміну від неї, її чоловіку в разі приїзду на батьківщину загрожує кримінальне переслідування за "дискредитацію ЗС РФ", оскільки Максим Галкін неодноразово критикував дії армії Путіна в Україні.

Він також висміяв російських пропагандистів і самого президента РФ під час своїх концертів в Ізраїлі, які пройшли з абсолютними аншлагами. Частину грошей від виступів Максим перерахував на підтримку українців, які постраждали від війни.