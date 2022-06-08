Галкін висміяв Путіна голосом Лободи в Ізраїлі (відео)

Жарти гумориста на адресу російської влади стають все гострішими.

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Російський гуморист Масім Галкін продовжує успішний тур містами Ізраїлю зі своєю новою програмою, в якій знайшлося місце жартам і про Росію. Спочатку він висміяв пропагандистів Ольгу Скабєєву та Володимира Соловйова, які однією з цілей "спецоперації" називали недопущення розширення НАТО на схід, а тепер дісталося і російському президентові Володимиру Путіну.

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У Мережі з'явилося відео, на якому Максим Галкін пародує українську співачку Світлану Лободу, яка співає про главу Кремля на мотив пісні "Твои глаза".

"Треба Володимиру Володимировичу пісню присвятити. Все одно назад не пустять. Мене запитують, чи збираюся я в Росію. Я говорю: ну ось знаєте, є ж така прикмета: якщо кинув монетку — обов'язково повернешся. А я там кілька мільйонів покинув", — почав артист.

"Я наконец нашла себе мессию,

Ты тот, кто может возродить Россию.

Весь мир страшит твоя боеголовка,

Управляешь ею ловко.

Хочу, чтобы Америка узнала

Размеры твоего потенциала.

И Байдену, конечно, ты ответишь,

И с Шойгу в тайгу уедешь.

Твои глаза, такие честные. как небо.

Назад нельзя, такая сила красной кнопки в твоих руках.

Проголосую же, конечно, я за тебя

И попаду я непременно прямо в рай", — заспівав артист.

Його виступ зал зустрів бурхливими оваціями.

Зазначимо, що раніше Галкіну вже пригрозили кримінальним переслідуванням на батьківщині через те, що він відверто засудив вторгнення Росії в Україну і не став називати війну "спецоперацією". Тому на одному з концертів він пожартував, що йому "можна вже й не їхати" з Ізраїлю.

Гуморист втратив роботу на Першому каналі, а пропагандистка Маргарита Симоньян обізвала його "мерзотою" та "геєм".

В Ізраїлі його шоу відбуваються з аншлагом. Частину грошей від ізраїльських концертів Максим Галкін зібрався передати на допомогу українцям, які постраждали від війни. Він закликав своїх шанувальників чинити так само. За словами гумориста, він поділяє відповідальність за те, що відбувається в країні, що протистоїть російській агресії.