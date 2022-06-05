"Можна вже й не їхати", — Галкін зробив несподівану заяву на концерті в Ізраїлі

Максиму Галкіну на батьківщині загрожує кримінальне переслідування за підтримку України.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російський гуморист і телеведучий розпочав свій великий тур із новою програмою містами Ізраїлю і вже ділиться першими відео в Instagram, показуючи забиті глядачами зали. Він також публікує моменти спілкування з публікою.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Так, Галкін показав кадри з Беер-Шеви, де стоїть на сцені з величезними оберемками квітів і дякує всім тим, хто прийшов на його концерт.

"Я вам дуже вдячний, дорогі мої глядачі. Дякую вам за таку глядацьку вірність. Щастя вам, здоров'я, світу обов'язково! Я ще приїду! Хоча чого вже… Можна вже й не їхати", — сказав він і пройшов ще одне коло перед публікою перш, ніж залишити підмостки під оплески присутніх.

[ + – ] Виступ Максима Галкіна перед глядачами у Беер-Шеві в Ізраїлі

Питання про те, чи Максим повернеться до Росії, залишається відкритим. Йому вже пригрозили на батьківщині кримінальним переслідуванням за те, що він відкрито виступає проти так званої "спецоперації" в Україні та дискредитує ЗС РФ.

Зі свого боку, його дружина Алла Пугачова натякнула, що приїде додому до 1 вересня, щоб відправити дітей до школи. Чи серйозно вона це говорила — невідомо, проте раніше пара шукала для Гаррі та Лізи школу в Ізраїлі.

У Росії ж продовжують всіляко ображати знаменитостей, що поїхали. Наприклад, пропагандистка Маргарита Симоньян в ефірі федерального каналу назвала Галкіна "мерзотою" та "геєм", а на телецентрі Останкіно хтось вивів на стіну образливу проєкцію на адресу Алли Пугачової. Примадонна російської естради відреагувала на це дуже оригінально.

Нагадаємо, частину грошей від ізраїльських концертів Максим Галкін зібрався передати на допомогу українцям, які постраждали від війни. Він закликав своїх шанувальників чинити так само. За словами гумориста, він поділяє відповідальність за те, що відбувається в країні, що протистоїть російській агресії.

Важливо