"Можно уже и не уезжать", – Галкин сделал неожиданное заявление на концерте в Израиле

На родине Галкину грозит уголовное преследование за поддержку Украины.

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Российский юморист и телеведущий начал свой большой тур с новой программой по городам Израиля и уже делится первыми видео в Instagram, показывая забитые зрителями залы. Он также публикует моменты своего общения с публикой.

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Так, Галкин показал кадры из Беэр-Шевы, где стоит на сцене с огромными охапками цветов и благодарит всех тех, кто пришел на его концерт.

"Я вам очень благодарен, дорогие мои зрители. Спасибо вам за такую зрительскую верность. Счастья вам, здоровья, мира обязательно! Я еще приеду! Хотя чего уж… Можно уже и не уезжать", – сказал он и прошел еще один круг перед публикой прежде, чем покинуть подмостки под аплодисменты присутствующих.

[ + – ] Выступление Максима Галкина перед зрителями в Беэр-Шеве в Израиле

Вопрос о том, вернется ли Максим в Россию, остается открытым. Ему уже пригрозили на родине уголовным преследованием за то, что он открыто выступает против так называемой "спецоперации" в Украине и дискредитирует ВС РФ.

В свою очередь его супруга Алла Пугачева намекнула, что приедет домой к 1 сентября, чтобы отправить детей в школу. Серьезно ли она это говорила неизвестно, однако ранее пара искала для Гарри и Лизы школу в Израиле.

В России же продолжают всячески оскорблять уехавших знаменитостей. Например, пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире федерального канала назвала Галкина "мразью" и "геем", а на телецентре Останкино кто-то вывел на стену оскорбительную проекцию в адрес Аллы Пугачевой. Примадонна российской эстрады отреагировала на такое весьма оригинально.

Напомним, часть денег от израильских концертов Максим Галкин собрался передать в помощь украинцам, пострадавшим от войны. Он призвал своих поклонников поступать так же. По словам юмориста, он разделяет ответственность за то, что происходит в стране, противостоящей российской агрессии.

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