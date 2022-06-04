Отец лжи. Почему Путину мешают жить популярные рокеры – Макаревич, Гребенщиков, Шевчук

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Украинский телеведущий Анатолий Анатолич высказал в Facebook интересную мысль: СССР запрещал популярные рок-группы — и что вскоре стало с Союзом в 1991 году?

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"СССР, 1982 год: запрещенные группы – "Аквариум", "ДДТ", "Машина Времени".

Россия, 2022 год: запрещенные группы – "Аквариум", "ДДТ", "Машина Времени".

Результат в конце 80-х мы помним. Знаем, будет результат и в 2022 году", — написал Анатолич.

Чем же известные советские, а сейчас российские рок-группы так не нравились властям? Ведь не в самой же музыке дело? Да тем, что они и тогда, и сейчас были источниками правды.

Что Гребенщиков, Макаревич и Шевчук говорят о путинской России

Макаревич с сарказмом написал в своем Телеграме еще марте: "Один только вопрос: если Россия все делает правильно, почему ее жителям затыкают уши, глаза и рот? …Скоро нашей Думе станет нечего запрещать".

А когда российская пропаганда сообщила, что Украина бомбит свои города, Макаревич отозвался строчками, ставшими знаменитыми: "Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх".

Это при том, что Макаревич долгое время был самым аполитичным рокером. Он раздражался, когда говорили на тему о бунтарстве и протестности рока, ехидно спрашивая в ответ: "А против чего протестовали "Битлз?" Но путинская удавка его достала. И по поводу массового улюлюканья соотечественников вслед уехавшим из РФ звездам Макаревич заметил: "Вижу тявканье по поводу уехавших. Россия – это Алла, Максим, Чулпан, а не вы, мудачье!" (речь об Алле Пугачевой, Максиме Галкине и Чулпан Хаматовой – К.Р.).

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Борис Гребенщиков коротко заметил на днях израильскому ТВ: "Действия России в Украине – это фашизм". Что касается аналогий с СССР современной РФ, то и тут Борис Борисович был емок: "В Советском Союзе свободы не было в принципе, а сегодня в РФ свобода – это повод для посадки в тюрьму, а правда признана вредной для государства".

"Путин – это живая материализация лжи, – вторит ему журналист Александр Невзоров в свежем выпуске своей "Невзоровской среды". – Путин врет всегда и всем. Это феномен. Это не только любовь ко лжи, но и ненависть к правде. Всюду, где она должна быть обнаружена, она должна быть уничтожена. За десятилетия правления Путин не сказал ни одного слово правды"

[ + – ] Юрий Шевчук: "Родина – это не ж*па Путина, которую надо все время целовать" Фото: svoboda.org

Может, Александр Глебович перегибает?

Но вспомним эпизод с тем же Юрием Шевчуком и Путиным на встрече с артистами 29 мая 2010 года – за богато накрытым столом. Рокер заметил тогда Путину: "Мне звонил ваш помощник и просил не задавать вам острых политических вопросов…". Тот, осклабясь, перебил: "Как вас зовут?" – "Юра Шевчук, музыкант". – "Юра, это провокация, мой помощник не мог вам позвонить по этому поводу".

Во время этого короткого эпизода Путин успел соврать три раза. Считаем.

Первый, что он не узнал Шевчука, который на тот момент уже около 20 лет был рок-звездой, с гремящими из каждого приемника хитами "ДДТ" вроде "Что такое осень".

Второй раз, что его помощник не звонил: все засмеялись тогда за столом – любому ясно, предупреждение было.

И третий раз: на резонное замечание Шевчука, Путин обвинил рокера, что тот врет, это, мол, провокация.

Удивительная концентрация лжи по столь ничтожному поводу!

А каких размеров она достигла, когда Путин развязал войну против Украины?

Все помнят, что Путин вначале не признал "зеленных человечков" ВС РФ в Крыму. Но не будем даже трогать уже ставшие нарицательными путинские слова про геноцид Донбасса в течение 8 лет. Вы лучше обратите внимание на другое место в его речи 24.02.2022. Путин говорит (00.57 сек.): "При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому не собираемся ничего навязывать силой".

[ + – ] Владимир Путин: "в наши планы не входит оккупация украинских территорий"

Путин, объявляя войну нашей стране, рассказывает, что в его "планы не входит оккупация украинских территорий". А как же разрушенные Харьков и Мариуполь, а также попытки взять Киев?

Подобная фантастическая ложь, которая льется в России из интернета и ТВ, называется Путиным "Доктриной информационной безопасности". На что Юрий Юлианович на концерте "ДДТ" 18 мая в Уфе заметил: "Родина – это не ж*па Путина, которую надо все время целовать". Дворец Спорта ответил рокеру овацией.

С этого момента концерты "ДДТ" в России запрещены. Вряд ли надолго: все, что построено на тотальной лжи, непременно разваливается – слишком фундамент ненадежный. Успехи ВСУ подрывают Россию снаружи, путинская ложь – изнутри.