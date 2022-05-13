8 лет военной пропаганды против мирного населения: почему россияне поддерживают Путина

Откровенно говоря, украинцам после Бучи и Мариуполя уже все равно, что в голове у россиян. Но все-таки любопытно, как можно так долго поддерживать человека, отдавшего приказ бомбить жилые кварталы десятков украинских городов? Как у них с совестью и просто с обыкновенными человеческими чувствами? Не маньяки же они поголовно?

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Приоткрыл загадку основатель "Коммерсанта" российский журналист и предприниматель Владимир Яковлев. Он рассказал на своем YouTube канале, что еще в советские времена он год в МГУ на военной кафедре проходил курс под названием "Военная спецпропаганда". Там учили, что пропаганда бывает трех видов: белая, серая, черная.

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Белая во имя своих политических целей не искажает факты. Серая – искажает. А черная – их выдумывает. Самая эффективная – черная. Ее задача – вышибить мозги врагу.

У черной пропаганды, в свою очередь, четыре основных метода воздействия.

Первый – метод "гнилой селедки"

Подбирается насквозь ложное обвинение. Например, некто N – педофил или убийца. Жертва начинает оправдываться, доказывать свою невиновность. Пропагандистские медиа будут утверждать обратное. А в это время в обществе возникнет стойкая ассоциативная связь между N и "педофил". От запаха гнилой селедки отделаться сложно.

Например, Путин украинскую власть в своей речи, где объявлял войну, назвал "шайкой наркоманов и неонацистов". Затем это в российских СМИ повторялось сотни раз, а за ними уже российские обыватели это твердили. Кто эти нацики-наркоманы? Зеленский и Резников?

Второй — метод большой лжи

Называешь какую-то дикую угрозу со стороны противника. Несуществующую. Абсурдную. Главное – вызвать шок и страх. Например, бактериологические лаборатории в Украине, производящие зараженных птиц, которые вызывают у россиян коронавирус и нацелены на "искоренение славянского этноса".

Третий метод – "абсолютной очевидности"

Это когда "факты" из первых двух методов заявляются таким образом, словно об этом и так все знают. Человеческая психика так устроена, что воспринимает то, что знает большинство, более охотно — как само собой разумеющееся. Человеку приятно быть с кем-то в общности. Сюда в копилку идут все липовые соцопросы.

Четвертый – метод "неизвестного героя", когда героизируются свои войска

Из серии: "Противник нас трусливо теснит, а наша армия победно отступает". В общем, лживая героизация действий собственных войск. А еще лучше героизировать символы: Z – это круто. И все. Построить детей в садике форме этой буквы: пусть впитывают.

Самая эффективная пропаганда – черная. Ее задача – вышибить мозги врагу.

Цель всех четырех методов – опорочить врага, а свои войска представлять освободительными. Создавать иллюзию борьбы за высокие цели, за спасение своих от беды, чтобы оправдать любую жестокость и бесчеловечность происходящего.

Но военная спецпропаганда применяется против солдат противника. Враг, в свою очередь, применяет против вас свою спецпропаганду. На информационный вброс – контринформационный вброс, своя спецпропаганда ослабляется чужой.

А теперь представьте, подчеркивает Яковлев, что военную спецпропаганду применяют против своего же мирного населения. И так восемь лет. С 2014 года, с Крыма и Донбасса. Все российские телеканалы бомбили голову своего обывателя черной военной спецпропагандой. И защиты от этого у него не было никакой. Кроме тоненького слоя оппозиции, которую Путин выставлял изгоями.

А представьте, если этот обыватель из глубинки? Там просто у людей в голове набор пропагандистских речевок. Именно поэтому в Украине оказалось такое огромное количество срочников-бурятов, что стало понятно из перехватов их разговоров.

А что касается продвинутых жителей крупных городов, пользующихся интернетом, то Путин и здесь постарался – разгромил российский поисковик "Яндекс", в офис которого он лично приезжал в 2017 году.

Так что Яндекс-новости теперь – та же военная спецпропаганда. В статье сайта "Медуза" за 4 мая "Мы замучились бороться. Как российское вторжение в Украину раскололо "Яндекс" об этом говорится подробно.

Важно

Мстительность, расчетливость и обидчивость. Чем руководствуется Путин в своих планах

Цитирую оттуда заявление за 1 марта бывшего руководителя "Яндекс. Новостей" Льва Гершензона: "Сегодня шестой день войны России с Украиной, в который ракетами и залповыми системами огня обстреливаются жилые кварталы Харькова, общежития, роддома. Сегодня шестой день, когда на главной странице "Яндекса" минимум 30 млн российских пользователей видят, что никакой войны нет, тысяч погибших российских солдат нет, десятков погибших под российскими бомбежками мирных жителей нет, нет десятков пленных, нет огромных разрушений в разных украинских городах. То, что значительная часть населения России может считать, что войны нет, является основой и движущей силой этой войны. "Яндекс" сегодня — ключевой элемент в сокрытии информации о войне. Каждый день и час таких "новостей" — это человеческие жизни".

После 1 апреля на интернет-запрос "Буча" во всем мире всплывали фото замученных и расстрелянных людей, а в "Яндексе" – снимки коттеджей.

Поэтому уже не удивляешься, читая исследование "Медузы" за 24 апреля под названием "Войти во мрак и нащупать в нем людей. Почему россияне поддерживают войну?" Их корреспондент просто расспрашивает россиян о войне – в Москве и некоторых других городах. На вопрос: "Россия напала на Украину? " звучит ответ: " Нет. То есть да, но мы же не первые".

Тезис: если бы не мы напали, то они. "Все против войны! Я, что ли, за войну? Я тоже против! Эти политики, Зеленский этот… Еще раздал оружие, это вообще ужас. Конечно, против! Один раз жизнь дана, как можно воевать?"

"Мы освобождаем Украину. У нас нет цели захватить их земли. Пускай там сами возятся".

"Украинцы в Россию бегут. Они в России чувствуют защиту. Там же [в Украине] террористы, они же бомбят. Им без разницы: ребенок, женщина… Буквально — террористы, фашисты. А мы за мир, а не за войну. Мы же не хотели этой войны. Они хотели эту войну".

Автор Шура Буртин вспоминает, что Гитлер также объяснил в своей речи 22 июня нападение на СССР тем, что "на границе стояли 160 русских дивизий, готовых вторгнуться в Европу".

Конечно, многие в России все понимают. Но в целом тамошние обыватели, заблокированные военной спецпропагандой, продолжают "спать".

Но просыпаться им будет больно и страшно. Как нам 24 февраля 2022. От настоящих ли взрывов или от страшных фактов, которые "взорвут" их мозг – но то, что это однажды случится – стопроцентная гарантия. Настоящая реальность всегда разрушает искусственную, лживую. И даже такую мощную как реальность черной военной спецпропаганды.