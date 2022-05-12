Чому росіяни підтримують Путіна. Чотири методи чорної пропаганди

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Розкрив загадку засновник "Комерсанта" російський журналіст і підприємець Володимир Яковлєв. Він розповів на своєму YouTube каналі, що ще за радянських часів він рік у МДУ на військовій кафедрі проходив курс під назвою "Військова спецпропаганда". Там вчили, що пропаганда буває трьох видів: біла, сіра, чорна.

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Біла заради своїх політичних цілей не спотворює факти. Сіра — спотворює. А чорна — їх вигадує. Найефективніша — чорна. Її завдання — вибити мізки ворогові.

Зі свого боку чорна пропаганда має чотири основні методи впливу.

Перший — метод "гнилих оселедців"

Підбирається наскрізь хибне звинувачення. Наприклад, хтось N — педофіл чи вбивця. Жертва починає виправдовуватися, доводити свою невинність. Пропагандистські медіа стверджуватимуть протилежне. А в цей час у суспільстві виникне стійкий асоціативний зв'язок між N та "педофілом". Запаху гнилого оселедця позбутися складно.

Наприклад, Путін українську владу у своїй промові, де оголошував війну, назвав "зграєю наркоманів та неонацистів". Потім це в російських ЗМІ повторювали сотні разів, а за ними вже російські обивателі це стверджували. Хто ці нацики-наркомани? Зеленський та Рєзніков?

Другий — метод великої брехні

Називаєш якусь дику загрозу з боку супротивника. Вигадану. Абсурдну. Головне — викликати шок та страх. Наприклад, бактеріологічні лабораторії в Україні, що виробляють заражених птахів, які спричиняють у росіян коронавірус та націлені на "викорінення слов'янського етносу".

Третій метод — "абсолютної очевидності"

Це коли "факти" з перших двох методів заявляються так, наче про це й так усі знають. Людська психіка так влаштована, що сприймає те, що знає більшість, охочіше — як зрозуміле саме собою. Людині приємно бути з кимось у спільності. Сюди в скарбничку йдуть усі липові соцопитування.

Четвертий — метод "невідомого героя", коли героїзують свої війська

Із серії: "Противник нас боягузливо відтісняє, а наша армія переможно відступає". Загалом, брехлива героїзація дій своїх військ. А ще краще героїзувати символи: Z — це круто. І все. Поскладати дітей у садку у формі цієї літери: нехай вбирають.

Найефективніша пропаганда — чорна. Її завдання — вибити мізки ворогові.

Мета всіх чотирьох методів — зганьбити ворога, а свої війська представляти визвольними. Створювати ілюзію боротьби за високі цілі, за порятунок своїх від лиха, щоб виправдати будь-яку жорстокість та нелюдяність того, що відбувається.

Але військову спецпропаганду застосовують проти ворогів. Зі свого боку, ворог застосовує проти вас спецпропаганду. На інформаційне вкидання — контрінформаційне вкидання, свою спецпропаганду послаблює чужа.

А тепер уявіть, наголошує Яковлєв, що військову спецпропаганду застосовують проти свого ж мирного населення. І так вісім років. З 2014 року, з Криму та Донбасу. Всі російські телеканали бомбили голову свого обивателя чорною військовою спецпропагандою. І захисту від цього в нього не було жодного. Окрім тоненького прошарку опозиції, яку Путін виставляв ізгоями.

А уявіть, якщо цей обиватель із глушини? Там просто в людей у голові набір пропагандистських промов. Саме тому в Україні опинилася така величезна кількість строковиків-бурятів, що стало зрозумілим із перехоплень їхніх розмов.

А щодо просунутих жителів великих міст, які користуються інтернетом, то Путін і тут постарався — розгромив російський пошуковик "Яндекс", в офіс якого він особисто приїжджав у 2017 році.

Тож Яндекс-новини тепер — та сама військова спецпропаганда. У статті сайту "Медуза" за 4 травня "Ми замучилися боротися. Як російське вторгнення в Україну розкололо "Яндекс", про це йдеться докладно.

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Цитую звідти заяву за 1 березня колишнього керівника "Яндекс. Новин" Льва Гершензона: "Сьогодні шостий день війни Росії з Україною, в який ракетами та залповими системами вогню обстрілюють житлові квартали Харкова, гуртожитку, пологового будинку. Сьогодні шостий день, коли на головній сторінці" Яндекса" мінімум 30 млн російських користувачів бачать, що ніякої війни немає, тисяч загиблих російських солдатів немає, десятків загиблих під російськими бомбардуваннями мирних жителів немає, немає десятків полонених, немає величезних руйнувань у різних українських містах. Те, що значна частина населення Росії може вважати, що війни немає, є основою та рушійною силою цієї війни. "Яндекс" сьогодні — ключовий елемент у приховуванні інформації про війну. Щодня і щогодини таких "новин" — це людські життя".

Після 1 квітня на інтернет-запит "Буча" у всьому світі виринали фото закатованих і розстріляних людей, а в "Яндексі" — світлини котеджів.

Тому вже не дивуєшся, читаючи дослідження "Медузи" за 24 квітня під назвою "Ввійти до мороку і намацати в ньому людей. Чому росіяни підтримують війну?" Їхній кореспондент просто розпитує росіян про війну — в Москві та деяких інших містах. На запитання: "Росія напала на Україну?" звучить відповідь: "Ні. Тобто так, але ж ми не перші".

Теза: якби ми не напали, то вони. "Всі проти війни! Я, чи що, за війну? Я теж проти! Ці політики, Зеленський цей... Ще роздав зброю, це взагалі жах. Звичайно, проти! Один раз життя дане, як можна воювати?"

"Ми звільняємо Україну. В нас немає мети захопити їхні землі. Нехай там самі пораються".

"Українці в Росію біжать. Вони в Росії відчувають захист. Там же [в Україні] терористи, вони ж бомбардують. Їм все одно: дитина, жінка... Буквально — терористи, фашисти. А ми за мир, а не за війну. Ми ж не хотіли цієї війни. Вони хотіли цю війну".

Автор Шура Буртін згадує, що Гітлер також пояснив у своїй промові 22 червня напад на СРСР тим, що "на кордоні стояло 160 російських дивізій, готових вдертися до Європи".

Звичайно, багато хто в Росії все розуміє. Але загалом тамтешні обивателі, заблоковані військовою спецпропагандою, продовжують "спати".

Але прокидатися їм буде боляче та страшно. Як нам 24 лютого 2022 року. Чи від справжніх вибухів, чи від страшних фактів, які "підірвуть" їхній мозок — але те, що це одного разу станеться — стовідсоткова гарантія. Справжня реальність завжди руйнує штучну, брехливу. І навіть таку потужну, як реальність чорної військової спецпропаганди.