Мстивість, розрахунок та образи. Чим керується Путін у своїх планах

Існує один особливо зловісний аспект характеру Путіна, який помічали всі, хто його знав. З петербурзьких часів його реакція на протидію полягає в тому, щоб не звертати зі шляху, доки він не змете всі перешкоди.

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Політичні коментатори часто називають вторгнення Володимира Путіна в Україну нерозумною авантюрою. Але Путін, з яким я познайомився в Санкт-Петербурзі на початку 1990-х років, не був азартним гравцем у класичному сенсі цього слова, і найменше його можна було б назвати безрозсудним. Азартні ігри за визначенням мають ризик програшу. Мої бесіди з Путіним та спостереження за ним показали, що він не любив ризикувати. Натомість він ретельно планував свої дії, систематично поєднуючи залякування, насильство та правові маневри для досягнення своїх цілей. Путін діяв лише тоді, коли вважав, що результат майже напевно буде успішним, і наполягав, використовуючи всі необхідні додаткові ресурси, доки не досягав своєї мети.

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Фокус переклав новий текст Ендрю Гудмана, присвячений президенту РФ Володимиру Путіну, його характеру та його планам.

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Аналітики помічають різні прорахунки у прийнятті Путіним рішень останнім часом, але це не означає, що він діяв інстинктивно. Путін розглядав Україну як невирішену проблему. Протягом кількох років він робив кроки, які, на його думку, мали забезпечити успіх вторгнення. Путін розпочав вторгнення саме тоді, коли більше не міг чекати на альтернативне рішення. Хоч би що відбувалося зараз на місцях, є всі підстави вважати, що Путін продовжить добиватися вирішення проблеми на своїх умовах доти, доки він залишається при владі.

Путін у Санкт-Петербурзі

Під час моєї служби в Генеральному консульстві США в Санкт-Петербурзі на початку 1990-х років я мав можливість протягом майже 18 місяців особисто спілкуватися з Путіним на різні теми. Я познайомився з Путіним невдовзі після мого приїзду 1992 року, коли він був чиновником, який відповідає за зовнішні зв'язки міста. Мер Петербурга закріпив його за мною з міркувань безпеки. Незабаром після цього Путін став заступником мера та моїм колегою з усіх аспектів відносин міста з американською спільнотою. Ми разом відвідували церемонії та інші заходи, іноді катаючись по сільській місцевості, що дозволило мені ознайомитися з його світоглядом та думками з усіх питань політики та економіки. Спочатку наші стосунки були дуже теплими. Але після того, як я почав розслідувати організовану злочинність у місті та інформувати західних чиновників, журналістів та бізнесменів про діяльність, у якій брав участь Путін, наші відносини зіпсувалися.

Під час наших розмов Путін неодноразово говорив мені, що Росії необхідно повернути собі статус наддержави. Путін не довіряв Заходу: нібито західні лідери допомагали Росії лише тому, що це було у їхніх власних інтересах. Хоча Росії потрібна допомога Заходу для модернізації, колись їй доведеться піти своїм шляхом і відстоювати свої інтереси. Частина інтересів Росії стосувалася країн так званого "ближнього зарубіжжя" (які раніше входили до складу Радянського Союзу), які, за словами Путіна, становили природну сферу впливу Росії. Він заявляв, що ці країни мають слідувати шляхом, прокладеним для них Росією. У розмовах зі мною Путін не говорив, що Росія поглине ці країни, але він неодноразово повторював про їхні традиційні зв'язки з Росією, тому "природно", що вони мають діяти згідно з нею.

[ + – ] Під час наших розмов Путін неодноразово говорив мені, що Росії необхідно повернути собі статус наддержави. Фото: kremlin.ru

Крім того, з моїх розмов з Путіним і про нього склався його портрет як людини, яка послідовно прагнула мінімізувати ризики. На загальну думку, Путін не брався за справу, якщо відчував, що є шанс програти: він діяв лише тоді, коли був абсолютно впевнений у перемозі, і лише після ретельної підготовки. Коли Путін вважав, що шанси найбільш сприятливі йому, він діяв рішуче. Почавши щось, він був сповнений рішучості довести справу до кінця, використовуючи всі наявні в його розпорядженні кошти. Путін відступав або шукав поступки лише за вказівкою вищих інстанцій або при зіткненні з протидією.

Як начальник відділу зовнішніх зв'язків міської адміністрації, Путін відповідав за ліцензування компаній та регулювання іноземних інвестицій у місті, а також за експортну діяльність міського порту. Ставши заступником мера, Путін додав до свого портфоліо нагляд за правоохоронними органами, включаючи підрозділи податкової поліції та поліції боротьби з організованою злочинністю, а також за міськими управліннями адміністрації, туризму, юстиції та зв'язків із громадськістю. Ці додаткові обов'язки забезпечили Путіну ресурси, необхідні для домінування у місті. Поєднуючи ліцензування та регулювання з поліцейськими методами, він розробив план захоплення контролю над компаніями та навіть цілими секторами економіки міста.

Modus operandi Путіна

Як визнавав сам Путін у своїй автобіографії, його перша спроба захоплення активів не мала успіху. 1991 року мер видав розпорядження, згідно з яким Путін отримав контроль над гральним бізнесом. Путін домігся негласної постанови про те, що місто може претендувати на 51 відсоток акцій гральних закладів, якщо відмовиться від права стягувати орендну плату за приміщення казино. Потім він створив акціонерне товариство для збирання виручки.

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Проблема в тому, що виручки не було. Сім'ї мафіозі, які керували казино, підробили бухгалтерську звітність, і в ній фігурували лише збитки. Підбиваючи підсумки, Путін визнав: "Це була класична помилка людей, які вперше зіткнулися з вільним ринком... Ми недостатньо добре все продумали". Насамкінець він додав, що якби він не поїхав до Москви, то "затиснув" би казино "до кінця", щоб змусити їх поділитися своїм прибутком з містом.

Впевненість Путіна в тому, що він більше не зазнає невдачі через погане планування, виявилася у його подальших успішних спробах захоплення власності на нерухомість та підприємства. Іноді ця модель діяла досить просто. Наприклад, 1992 року Путін захотів отримати землю на озері неподалік фінського кордону, щоб побудувати дачі для себе та своїх наближених. Спочатку він скористався наявним трастовим фондом, щоб купити дві невеликі ділянки для себе. Потім за допомогою залякування та підкупу він витіснив власників сусідніх ділянок. Після того, як їхні ділянки було звільнено, члени ближнього кола Путіна отримали право власності на них. Потім всі вони створили дачний кооператив "Озеро", щоб вливати гроші у будівництво своїх особняків, а також використовувати їх для інших цілей.

В інших випадках, наприклад, під час спроби взяти під контроль Санкт-Петербурзький порт, схеми суттєво ускладнювалися. Путін розпочав із захоплення торгового Балтійського флоту — одного з головних активів порту. Він наказав поліції заарештувати чинного директора за звинуваченням у розтраті і сам вибрав йому наступника. Потім флот розпродали за заниженими цінами новоствореним фіктивним корпораціям, які, зі свого боку, продали судна за реальною вартістю.

Один із давніх членів правління флоту, який протистояв цій схемі, був убитий. Складнішим завданням був інший ключовий актив порту — нафтовий термінал. Він став яблуком розбрату між мафіозними бандами, які конкурували, які не хотіли віддавати свої частини без бою.

Щоб уникнути такої боротьби, путінський комітет із зовнішніх зв'язків створив спільне підприємство з компанією, яку очолювали колишні співробітники КДБ, для будівництва нових нафтових терміналів далеко від наявного порту. Задум не вдався через погрози з боку банд та смерть ключового учасника переговорів, можливо, отруєного мафією. Натомість Путін та його помічники уклали союз із лідером мафії, який отримав фактичний контроль над нафтовим терміналом, а Путін узаконив цей контроль, видавши урядові ліцензії. Потім Путін видав ліцензії, які б дозволили його власним спільникам легально використовувати нафтовий термінал для своєї імпортно-експортної діяльності.

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Репутація Путіна як безжальної і мстивої людини не обмежувалася простим застосуванням сили для боротьби з ворогами. Він довго переслідував своїх супротивників і критиків, чекаючи можливості поквитатися. Ще в Санкт-Петербурзі Путін наказав підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю побити і посадити у в'язницю колишнього помічника мера, який публічно розповів про фінансову корупцію в міському уряді. Ставши прем'єр-міністром у 1999 році, Путін відновив переслідування колишнього міського чиновника, якого знову ув'язнили — цього разу довічно. Колишній чиновник помер у в'язниці у 2014 році.

Путін також переслідував депутата Законодавчих зборів Санкт-Петербурга, яка у 1992 вела розслідування щодо Путіна і безуспішно домагалася його усунення з посади за укладання фіктивних контрактів. Після того, як у 2000 році законодавиця опублікувала статтю, в якій виступила проти кандидатури Путіна на пост президента, її залякали, змусивши піти з політики та втекти. Вона вийшла з підпілля лише незадовго до своєї смерті у 2012 році.

[ + – ] Репутація Путіна як безжальної та мстивої людини не обмежувалася простим застосуванням сили для боротьби з ворогами

Незавершене українське питання

Ставши президентом, Путін дотримувався своєї петербурзької моделі в національному масштабі. У боротьбі з олігархами чи політичними опонентами, такими як регіональні губернатори, Путін починав з демонтажу наявних структур контролю -або силою, або законом. Потім він створював нові механізми контролю, ставлячи у їхньому правлінні членів свого оточення. Після цього Путін узаконював свої нові механізми контролю, використовуючи силу для їхньої підтримки.

На міжнародному рівні ця модель виявилася менш успішною, оскільки противники мали більше ресурсів для опору. Путін намагався виправдати своє втручання у справи Грузії юридично, але застосування сили у 2008 році дозволило йому лише відвоювати контроль над частиною грузинської території. Починаючи, принаймні, з президентської виборчої кампанії 2004 року в Україні Путін намагався втручатися в українську політику, щоб запобігти зигзагоподібним коливанням Києва між проросійськими та прозахідними адміністраціями. Але українці зуміли протистояти його спробам і під час Помаранчевої революції 2004 року, і під час Майдану 2014 року.

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Коли проросійський президент Віктор Янукович не зміг повернутися на свою посаду після усунення від влади внаслідок революції 2014 року, він назвав цю подію переворотом. Путін підтримав це звинувачення, але не спробував повернути Януковича на пост президента України. Натомість у березні 2014 року він здійснив дії із захоплення та подальшої анексії Криму, а у квітні направив російські війська на Донбас, щоб підтримати проголошення сепаратистських урядів у Донецьку та Луганську. Бої між українською армією та сепаратистами тривали протягом усього 2014 року, поки тупикову ситуацію не закріпили у Мінській угоді, підписаній у лютому 2015 року. В інтерпретації Росії це означало, що сепаратистські регіони матимуть право вето щодо зовнішньої політики України.

Одна із загадок кризи 2014 року полягає в тому, чому Росія не спробувала повалити новий прозахідний український уряд. У вересні того року Путін сказав президенту Європейської комісії Жозе Мануелю Баррозу, що він може "взяти Київ за два тижні", якщо захоче. Незалежно від серйозності своїх слів він так і не спробував це зробити. Невже західні санкції вдарили по Росії сильніше, ніж говорить Путін? Чи був приголомшений діями своїх військових під час підтримки сепаратистів? Чи був він переконаний, що латка у вигляді Мінських угод дасть час для приходу до влади поступливішого українського уряду?

Якщо точна причина, через яку Путін не пішов далі, залишається незрозумілою, то насіння рішення Путіна про нинішнє вторгнення вже було посіяно. У своїй щорічній програмі "Питання-відповідь" у 2014 році Путін розкритикував поведінку українського уряду щодо сепаратистів та нагадав їм, що російський парламент дозволив йому застосувати армію в Україні. Це публічно виражене невдоволення свідчить, що Путін, можливо, вже тоді почав планувати рішучіші дії.

Необхідність діяти

Остаточне рішення про початок вторгнення 24 лютого 2022 року, мабуть, стало результатом збігу низки факторів. Путін відчував необхідність закінчити незавершені справи 2014 року, а події кінця 2021 року змусили його повірити, що настав час вирішити проблему.

Чим більше Україна орієнтувалася на захід, тим більшу проблему вона мала для Путіна. Інтеграція України в будь-яку західну структуру, чи то НАТО, чи Європейський Союз, завдала б серйозного удару по зусиллям Путіна відновити велич Росії. Путін вважав своїм обов'язком запобігти цьому. Під керівництвом Петра Порошенка відбулася ескалація воєнних дій проти сепаратистів, скоротивши підконтрольну їм територію. Занепокоєння викликали й зусилля Порошенка щодо асоціації з Європейським союзом. Перемога Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 здавалася променем надії, оскільки передвиборча платформа Зеленського закликала до врегулювання конфлікту із сепаратистами.

Однак можливість поліпшення відносин зникла, коли Зеленський змінив свій підхід до сепаратистів і зробив низку кроків, які викликали невдоволення Путіна. По-перше, у грудні 2019 року переговори між Путіним та Зеленським закінчилися нічим після заяви Зеленського про бажання змінити Мінські угоди. Після цього Зеленський знову почав наполягати на укладанні угоди про асоціацію з Європейським Союзом та вступ до НАТО. Він також викликав гнів Путіна, закривши кілька проросійських телеканалів та висунув звинувачення у державній зраді проти близького друга Путіна за фінансування сепаратистів.

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Все ускладнювалося напруженими особистими стосунками між Путіним та Зеленським. До того, як Зеленський став президентом України, він знявся в популярному серіалі, в якому висміював Путіна, чого той не терпів з часів свого життя в Петербурзі. Після обрання Зеленського Путін запропонував жителям Донбасу отримати російські паспорти, на що Зеленський дав глузливу відповідь. Це задало тон для подальших обмінів шпильками, що, можливо, зробило Зеленського особистою мішенню для путінського вторгнення.

Проте, Путін не мав причин діяти, поки президентом був Дональд Трамп. Путін бачив, що Трамп послаблює НАТО, словесно поносячи її, сумніваючись у необхідності дотримуватися 5 статті і заграючи з ідеєю повного виходу з НАТО. Якби НАТО зруйнувала сама себе, Путіну не треба було б діяти, щоб запобігти вступу до неї України.

Путіну довелося змінити свої плани після поразки Трампа у 2020 році. Джо Байден запевнив союзників у прихильності США альянсу. Хоча в офіційних заявах НАТО ніщо не вказувало на те, що Україна колись стане членом альянсу, зміна ставлення США до НАТО у поєднанні з підтримкою членства Зеленським означала загострення проблеми з Україною. Це могло б здатися збігом, але через кілька місяців після вступу Байдена на посаду почалося нарощування військової присутності Росії на кордонах України. Цей факт підтверджує схильність Путіна до ретельного планування будь-яких дій. Можливо, Путін уже тоді ухвалив рішення про вторгнення.

Підвищення шансів на успіх

Ключовим елементом плану Путіна щодо повернення Росії статусу наддержави рівня Радянського Союзу було відновлення військової могутності Росії. Він збільшив військові витрати, провів реформу армії та розробив нову зброю. Віддача від цього була певною мірою очевидна під час ведення Росією війни з Грузією у 2008 році, ще більше — під час вторгнення в Крим і на Донбас у 2014 році та найбільш яскраво — під час російської інтервенції в Сирію у 2015 році.

[ + – ] Ключовим елементом плану Путіна щодо повернення Росії статусу наддержави рівня Радянського Союзу було відновлення військової могутності Росії Фото: Минобороны Беларуси

Путін також зміцнив ядерний потенціал Росії — її головний аргумент на користь статусу наддержави. У 2015 році він оголосив про придбання додаткових міжконтинентальних балістичних ракет, у 2016 — розгорнув більше атомних ударних підводних човнів, а у 2017 — випробував нові крилаті ракети наземного базування. У 2018 році у своїй промові Путін попередив Захід, що Росія розробила нову "непереможну" ядерну зброю. Він знову наголосив на давній російській доктрині першого застосування ядерної зброї в заяві від 27 лютого, оголосивши, що наказав привести ядерні сили Росії в "особливу бойову готовність".

Путін також зробив кроки щодо зміцнення економічної могутності Росії та її незалежності від Заходу. Після запровадження західних санкцій проти Росії у зв'язку з анексією Криму, Путін, за повідомленнями, почав створювати скарбницю з іноземної валюти та золота, яка до 2022 року досягла 630 мільярдів доларів. Його економічні радники створили незалежну російську фінансову інфраструктуру, скоротили доларові запаси Росії та переклали енергетичні транзакції на євро чи юані. Росія також скоротила імпорт із Заходу, замінивши його торгівлею із Китаєм. Путін прагнув посилити наявну залежність Європи від російської нафти та природного газу, що у 2014 році змусило європейців вкрай неохоче запроваджувати санкції. Водночас, Путін знижував економічну залежність Росії від Європи, укладаючи довгострокові енергетичні угоди з Китаєм.

Відчуття моменту

У зв'язку з цим, завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" у вересні 2021 року дало Путіну важіль тиску на Німеччину та можливість розколоти єдність Заходу. Обидва уряди хотіли побудувати цей газопровід, незважаючи на протидію, яку він викликав з боку низки держав ЄС та США. Хоча відкриття трубопроводу відклали через проблему із сертифікацією, Путін міг сподіватися, що його обіцянка, така близька до реалізації, змусить німців добре подумати, перш ніж приєднатися до введення будь-яких санкцій проти Росії.

Інші події також вказували, що кінець 2021 року буде слушним моментом для дій. Хаотичне виведення військ США з Афганістану в серпні поставило під питання участь американських військ у зарубіжних конфліктах, викликавши хвилю критику адміністрації Байдена всередині країни. Крім того, проблеми Байдена з просуванням його внутрішньої програми лише підтверджували думку, що адміністрація слабка і не зможе ефективно протистояти Путіну.

Останнім фактором, який підказав Путіну, що настав сприятливий момент для дій, стала відставка Ангели Меркель і заміна очолюваної нею коаліції християнських демократів на коаліцію соціал-демократів. Між Меркель та Путіним були складні стосунки. Меркель прагнула підтримувати робочі відносини, які включали підтримку газопроводу "Північний потік-2" як економічний зв'язок між двома країнами. Незважаючи на це, Меркель критикувала Путіна через недотримання прав людини. Виступаючи проти поведінки Путіна в Криму та на Донбасі, вона наполягала, що санкції, введені проти Росії у 2014 році, мають бути зняті лише в тому випадку, якщо Москва досягне прогресу у виконанні Мінських угод. Для Путіна проблема полягала в тому, що після обрання Трампа Меркель стала найшановнішим лідером альянсу НАТО, який зумів організувати ефективну опозицію подальшим крокам проти України.

Не менш важливим, ніж відхід Меркель, був той факт, що новий канцлер Німеччини, Олаф Шольц, був чистим листом. Він був віцеканцлером Меркель протягом кількох років, але його зовнішньополітичні погляди залишалися практично невідомими. Партія соціал-демократів довго прагнула нормалізації відносин і співпраці спочатку з Радянським Союзом, а потім з Росією. Це означало, що Путін міг сподіватися на згідливість нового уряду Німеччини порівняно з Меркель, тим паче у зв'язку з обіцянкою "Північного потоку-2" буде зговірливішим, ніж Меркель. Можливо, він навіть сподівався, що Німеччина та інші європейські держави, залежні від російських енергоносіїв, підуть на деякі поступки дипломатичним вимогам Путіна у відповідь на військовий тиск на Україну.

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Якщо зміна уряду Німеччини робила грудень оптимальним моментом для початку переговорів, то Олімпійські ігри в Пекіні були очевидною причиною для затримки. За достовірними повідомленнями преси, китайський лідер Сі Цзіньпін звернувся до Путіна з проханням відкласти вторгнення до закінчення показових Олімпійських ігор у Пекіні. Бажання Путіна зміцнювати відносини з Пекіном давало вагомі підстави задовольнити це прохання. Протягом січня він тягнув час, беручи участь у дипломатичних переговорах із США, які, як заявив 25 лютого Держдепартамент, були "димовою завісою". Якщо припустити, що ці повідомлення правдиві (а максималістську вимогу Росії звернути НАТО до конфігурації 1997 року важко розглядати як серйозну відправну точку для переговорів), це означає, що фактичне рішення про вторгнення, швидше за все, було ухвалено в середині грудня.

Путін не здається

Якщо Путін почав замислюватися про можливе вторгнення в Україну після кризи 2014 року, то остаточно ця думка оформилася лише після невдалих переговорів із Зеленським у 2019 році. Поки Трамп залишався президентом, Путін все ще міг сподіватися вирішити проблему в інший спосіб. Але обрання Байдена віщувало активізацію НАТО, тому Путіну треба було діяти. Він вважав, що ізолював Росію від західних санкцій і, як було продемонстровано у Криму та Сирії, успішно відновив російську армію.

На цьому тлі навесні 2021 року розпочалася серйозна підготовка до військових дій. Після її завершення восени 2021 року залишалося лише одне питання — коли саме починати. Кінець будівництва "Північного потоку-2" та відставка Меркель натякали на грудень, але дружба із Сі відклала вторгнення до лютого. Для того, щоб вторгнення почалося відразу після закінчення Олімпійських ігор, все мало бути готове вже до цього часу.

Існує один особливо зловісний аспект характеру Путіна, який помічали всі, хто його знав. З петербурзьких часів його реакція на протидію полягає в тому, щоб не звертати зі шляху, доки він не змете всі перешкоди. Якщо ретельно продуманий план Путіна провалиться, і йому, наприклад, доведеться задовольнятися захопленням лише Донбасу, це означатиме ще одну невдачу у вирішенні української проблеми. Зважаючи на його непохитне бажання повністю підпорядкувати Україну та рішучість довести розпочате до кінця, не варто очікувати, що історія на цьому закінчиться.

Мстивий характер Путіна та його звичний образ дій дозволяють припустити, що він вважатиме поразку тимчасовою невдачею, як і у 2014 році. Це означає, що в майбутньому на Україну чекають нові удари.

Про автора

Ендрю Гудман пішов у відставку з дипломатичної служби у 2009 році після більш ніж 30 років роботи, переважно присвячених роботі з СРСР та Росією. Він читав курси з російської зовнішньої політики у Колумбійському університеті, Массачусетському університеті Амхерста та Університеті Мері Вашингтон.