Путин в детстве жил во дворе "по-волчьим законам", дружил со шпаной, покалечил одноклассника, отрубил головы ручным уткам, а, обидевшись однажды, конфеты любимой учительницы просто выбросил в окно

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Интерес к Владимиру Путину растет — как человеку, развязавшему полномасштабную войну с Украиной без видимых причин. Оно и понятно: если не было внешних причин, значит, были внутренние? Каковы же эти психологические мотивы? Как учил основатель психоанализа Зигмунд Фрейд – ищите корни проблем в детстве.

Путин в школе: воспоминания учительницы Веры Гуревич

Российский журналист и издатель Андрей Мальгин, который еще в 2008 году после рейдерской атаки на свои предприятия переехал из Москвы в Тоскану, вспомнил недавно об одной любопытной книжице под названием "Владимир Путин. Родители, друзья, учителя".

Книгу эту написала Вера Гуревич – любимая питерская учительница Путина. Мемуары изданы в 2004 году. В целом книга комплиментарна. Она потом переиздавались многократно, но становилась все тоньше и тоньше. Потому, что некоторые факты из нее выглядели все менее презентабельно. Сейчас, утверждает Мальгин, ее и вовсе запретили переиздавать. Но он, как обладатель бесценного раритета, выложил несколько отрывков, красноречиво характеризующих юного Путина.

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Школьные годы Путина. Покалечил одноклассника

Вера Дмитриевна сводила класс в кино.

"Через две-три минуты оглянулись, а они все сгрудились и стоят. Вижу: Путин стоит чуть в стороне, а ребята все кольцом вокруг К., который лежит на земле и не может подняться. Спрашиваю лежащего, в чем дело, объясняет, что споткнулся, неудачно упал, кажется, сломал или вывихнул ногу, а ребята все молчат и стоят с вытаращенными глазами. Кто-то из ребят вызвал "скорую", пыталась выяснить, как все произошло, но они или мямлили что-то невнятное, или отнекивались, дескать, не заметили, как все произошло. Володя не подходил к этой группе, и я заподозрила в этой истории нечто иное, а не то, что мне пытались объяснить…

У К. оказался перелом в области щиколотки… На следующий день, отправив после уроков всех из класса, оставила Путина. Ни о чем не спрашивая, говорю: "Зачем сломал ногу К.?" "Я его просто поднял и бросил, не знал, что он такой хиляк". Пытаюсь выяснить причину "броска", на что Володя, набычась, отвечает "Это пусть он вам сам объяснит".

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Я говорила Володе, что не надо было к К. силу применять, а надо было более убедительно поговорить. На это мой воспитанник ответил: "Вера Дмитриевна, есть люди, которые никаких слов не понимают или не хотят понимать. Они понимают только силу". Это запало мне в голову на долгие годы. Было Володе тогда всего 14 лет".

Путин показывает характер. Конфеты и цветы любимой учительницы – в окно

"Дежурство моего класса по школе совпало с днем моего рождения, — пишет Вера Гуревич. – Но ребята не вышли на дежурство! Не вхожу – влетаю в класс. Все в полном составе встают и улыбаются. Тут подходит к учительскому столу Саша Андреев и поздравляет меня с днем рождения от всех учеников. Кладет на стол огромную коробку с конфетами и букет роз…

"Спасибо, что поздравили. Почему не вышли на дежурство, подвели меня?"

Класс онемел. Тишину нарушил все тот же Путин, который спокойно сказал Андрееву: "Перекинь-ка мне коробочку и цветы. Ей не нужны от нас поздравления, и конфеты с цветами от нас не нужны. Ну и нам не нужны". Открыл форточку и выбросил конфеты и цветы на улицу".

Шпана. Каким было детство Путина

Однажды учительница Путина "решила посмотреть", с кем он общается и чем занимается во дворе. Это была обычная дворовая шпана: курили, плевались, матерились, пили пиво из стеклянных банок, так как в то время пиво в основном продавали в розлив из бочек в ларьках. И действительно подростки были старше Володи. Разница в возрасте была в 2-3 года… Если к нему пытались применить силу, то он, невзирая на возраст, лез сам в драку и впивался, вгрызался, вцеплялся в обидчика, висел на противнике, как бульдог, мертвой хваткой… На вопрос, зачем он проводит время среди дворовой шпаны, обычно отвечал: "Просто так, бывает интересно".

Из беседы с ним я узнала, что, приходя после школы домой, он до пяти часов был один, так как мама работала где-то в лаборатории или больнице уборщицей", — пишет Гуревич.

Отец Путина был рабочим, мать – уборщицей. Оба они не много уделяли внимания сыну, который все свободное время проводил во дворе.

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В интернете можно найти немало информации об этом периоде детства Путина, подтверждающей слова учительницы.

"Хорошо помню его во дворе. В младших классах двор для Путина был окном в мир… Атмосфера там была страшная: небритые грязные парни с портвейном и сигаретами. Пьянки, мат, драки. И Путин среди всей этой шпаны" (Виктор Борисенко, школьный друг Путина, питерский режиссер, из интервью журналисту и первому биографу президента РФ Олегу Блоцкому для книги "Владимир Путин. История жизни", 2002).

Слова Борисенко подтверждает и сам Путин:

"Жить во дворе и в нем воспитываться – это все равно, что жить в джунглях. Очень похоже. Очень! Уличная жизнь сама по себе очень вольная. Совсем как в фильме "Генералы песчаных карьеров". У нас было то же самое. Разница была, наверное, только в погодных условиях. В "Генералах" было теплее, и там ребята собирались на пляже. Но в остальном, что у них, что у нас – абсолютно одинаково" (Олег Блоцкий. "Владимир Путин. История жизни". 2002 ).

"Двор существовал по волчьим законам. Cтаршие верховодили над младшими. Жили, как на зоне: были паханы и их слуги. Дисциплина — строжайшая. Если старший велел младшему: "Иди принеси то-то", то надо было беспрекословно идти и нести. Путин входил в компанию младших ребят" (из интервью одного из соседей семьи Путиных по дому №12 в Басковом пер. газете "Московский комсомолец" 6.10.2010.).

[ + – ] Владимир Путин в начале политической карьеры Фото: Getty Images

Путин был жесток от природы, как показывает случай с покалеченным мальчиком, но дополнительно "закалил" характер среди уличных бандитов.

"Вынужденная" жестокость Путина. Отрубить головы ручным уткам – и пойти купаться

"Особенно памятным для нас стало лето 1969 года, — вспоминает Вера Дмитриевна Гуревич. — Хотя в то время мои ребята уже не являлись непосредственно моими воспитанниками… созрело у нас желание не изменять своей традиции и после окончания ими 9 класса вновь отправиться всем вместе в поход-отдых. На сей раз мы уехали в Латвию…. В Латвии ребята прикормили в озере, на берегу которого жили, двух уток. Перед отъездом возникла идея их съесть. Но для этого надо было отрубить ничего не подозревавшим и уже доверявшим уткам головы. Слабонервные удалились от места казни подальше…

Доля "палача" выпала на Борисенко, он категорически отказался: "Делайте со мной что хотите, но я рубить голову не буду, не умею и не хочу" — "Тогда мы тебя съедим вместо утки".

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Что тут началось: бросились друг на друга, катались по траве, кто нападал, кто защищался, понять было совершенно невозможно.

Это на короткое время отодвинуло от птицы минуту "казни", но не спасло. На помощь другу пришел Володя. Он накинул на себя одеяло, закрыв голову целиком. Сказал: "Введите несчастную, положите ей шею так, чтобы я, не видя ее, мог одним ударом отсечь ей голову".

После "казни" кто-то стал щипать перья – это надо делать пока тушка не остыла, кто-то готовился потрошить утку, а кто-то после столь тяжких обязанностей, как "казнь", кинулся купаться в озере", – вспоминала Гуревич.

Да, не у каждого настолько крепкие нервы, чтобы долго прикармливать уток, а потом, когда они станут тебе доверять – отрубить им головы.

Вывод из книги может сделать и компетентный психолог, и рядовой читатель, но в целом понятно: если внешних причин для войны с Украиной у Путина не было, то внутренних мотивов, основанных на жестокости и агрессии – более чем достаточно.