Батько брехні. Чому Путіну заважають жити популярні рокери — Макаревич, Гребенщиков, Шевчук

"Роскомнагляд заблокував два найпопулярніші VPN-сервіси в РФ : Proton і NordVPN. Щоб росіяни споживали інформацію, проціджену крізь сито пропагандистського ТБ та "Яндекса". Тотальні заборони — вісник прийдешнього розвалу". Лумка.

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Український телеведучий Анатолій Анатоліч висловив у Facebook цікаву думку: СРСР забороняв популярні рокгрупи — і що незабаром стало із Союзом у 1991 році?

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"СРСР, 1982 рік: заборонені групи — "Акваріум", "ДДТ", "Машина Часу".

Росія, 2022 рік: заборонені групи — "Акваріум", "ДДТ", "Машина Часу".

Результат наприкінці 80-х ми пам'ятаємо. Знаємо, буде результат і 2022 року", — написав Анатолій.

Чим же відомі радянські, а зараз російські рокгурти так не подобалися владі? Адже не в самій же музиці справа? Та тим, що вони і тоді, і зараз були джерелами істини.

Макаревич із сарказмом написав у своєму "Телеграмі" ще в березні: "Одне тільки запитання: якщо Росія все робить правильно, чому її мешканцям затикають вуха, очі та рот? … Скоро нашій Думі стане нічого забороняти".

А коли російська пропаганда повідомила, що Україна бомбить свої міста, Макаревич відгукнувся рядками, що стали знаменитими: "Навіть Гітлеру не спало на думку оголосити, що радянська армія сама розбомбила свої міста, взяла в блокаду Ленінград, щоб дискредитувати миролюбний рейх".

Це при тому, що Макаревич довгий час був аполітичним рокером. Він дратувався, коли говорили на тему про бунтарство та протестність року, єхидно питаючи у відповідь: "А проти чого протестували "Бітлз?" Але путінський зашморг його дістав. І з приводу масового улюлюкання співвітчизників услід зіркам, які виїхали з РФ, Макаревич зауважив: "Бачу дзявкіт щодо тих, хто виїхав. Росія — це Алла, Максим, Чулпан, а не ви, дурні!" (Йдеться про Аллу Пугачову, Максима Галкіна та Чулпан Хаматову — К.Р.).

Важливо

8 років військової пропаганди: чому росіяни підтримують Путіна

Борис Гребенщиков коротко зазначив днями ізраїльському ТБ: "Дії Росії в Україні — це фашизм". Що стосується аналогій із СРСР сучасної РФ, то й тут Борис Борисович був ґрунтовний: "У Радянському Союзі свободи не було в принципі, а сьогодні в РФ свобода — це привід для ув'язнення, а правда визнана шкідливою для держави".

"Путін — це жива матеріалізація брехні, — повторює його журналіст Олександр Невзоров у свіжому випуску свого "Невзорівського середовища". — Путін бреше завжди й усім. Це феномен. Це не тільки любов до брехні, а й ненависть до правди. Усюди, де вона повинна бути виявлена, вона має бути знищена. За десятиліття правління Путін не сказав жодного слова правди".

[ + – ] Юрій Шевчук: "Батьківщина — це не дупа Путіна, яку треба весь час цілувати" Фото: svoboda.org

Може, Олександр Глібович перегинає?

Але згадаємо епізод із тим же Юрієм Шевчуком і Путіним на зустрічі з артистами 29 травня 2010 року — за багато накритим столом. Рокер зауважив тоді Путіну: "Мені дзвонив ваш помічник і просив не ставити вам гострих політичних питань…". Той, усміхнувшись, перебив: "Як вас звати?" — "Юра Шевчук, музикант". — "Юро, це провокація, мій помічник не міг вам зателефонувати з цього приводу".

Під час цього короткого епізоду Путін устиг збрехати тричі. Рахуємо.

Перше, що він не впізнав Шевчука, який на той момент уже близько 20 років був рокзіркою, з хітами "ДДТ", що гриміли з кожного приймача, на кшталт "Что такое осень".

Друге, що його помічник не дзвонив: усі засміялися тоді за столом — будь-кому зрозуміло, попередження було.

І третє: на резонне зауваження Шевчука Путін звинуватив рокера, що той бреше, це, мовляв, провокація.

Дивовижна концентрація брехні з такого нікчемного приводу!

А яких розмірів вона досягла, коли Путін розв'язав війну проти України?

Усі пам'ятають, що Путін спочатку не визнав "зелених чоловічків" ЗС РФ у Криму. Але не будемо навіть чіпати вже загальні путінські слова про геноцид Донбасу протягом 8 років. Ви краще зверніть увагу на інше місце в його промові 24.02.2022. Путін каже (00:57 сек.): "При цьому до наших планів не входить окупація українських територій. Ми нікому не збираємося нічого нав'язувати силою".

[ + – ] Володимир Путін: "У наші плани не входить окупація українських територій"

Путін, оголошуючи війну нашій країні, розповідає, що до його "планів не входить окупація українських територій". А як же зруйновані Харків і Маріуполь, а також спроби взяти Київ?

Подібна фантастична брехня, яка ллється в Росії з інтернету й ТБ, називається Путіним "Доктриною інформаційної безпеки". На що Юрій Юліанович на концерті "ДДТ" 18 травня в Уфі зауважив: "Батьківщина — це не дупа Путіна, яку треба весь час цілувати". Палац спорту відповів рокеру овацією.

Із цього моменту концерти "ДДТ" у Росії заборонені. Навряд чи надовго: все, що побудовано на тотальній брехні, неодмінно розвалюється — надто фундамент ненадійний. Успіхи ЗСУ підривають Росію зовні, путінська брехня — зсередини.