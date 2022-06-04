Батько брехні. Чому Путіну заважають жити популярні рокери — Макаревич, Гребенщиков, Шевчук
"Роскомнагляд заблокував два найпопулярніші VPN-сервіси в РФ : Proton і NordVPN. Щоб росіяни споживали інформацію, проціджену крізь сито пропагандистського ТБ та "Яндекса". Тотальні заборони — вісник прийдешнього розвалу". Лумка.
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Український телеведучий Анатолій Анатоліч висловив у Facebook цікаву думку: СРСР забороняв популярні рокгрупи — і що незабаром стало із Союзом у 1991 році?
- "СРСР, 1982 рік: заборонені групи — "Акваріум", "ДДТ", "Машина Часу".
- Росія, 2022 рік: заборонені групи — "Акваріум", "ДДТ", "Машина Часу".
- Результат наприкінці 80-х ми пам'ятаємо. Знаємо, буде результат і 2022 року", — написав Анатолій.
Чим же відомі радянські, а зараз російські рокгурти так не подобалися владі? Адже не в самій же музиці справа? Та тим, що вони і тоді, і зараз були джерелами істини.
Макаревич із сарказмом написав у своєму "Телеграмі" ще в березні: "Одне тільки запитання: якщо Росія все робить правильно, чому її мешканцям затикають вуха, очі та рот? … Скоро нашій Думі стане нічого забороняти".
А коли російська пропаганда повідомила, що Україна бомбить свої міста, Макаревич відгукнувся рядками, що стали знаменитими: "Навіть Гітлеру не спало на думку оголосити, що радянська армія сама розбомбила свої міста, взяла в блокаду Ленінград, щоб дискредитувати миролюбний рейх".
Це при тому, що Макаревич довгий час був аполітичним рокером. Він дратувався, коли говорили на тему про бунтарство та протестність року, єхидно питаючи у відповідь: "А проти чого протестували "Бітлз?" Але путінський зашморг його дістав. І з приводу масового улюлюкання співвітчизників услід зіркам, які виїхали з РФ, Макаревич зауважив: "Бачу дзявкіт щодо тих, хто виїхав. Росія — це Алла, Максим, Чулпан, а не ви, дурні!" (Йдеться про Аллу Пугачову, Максима Галкіна та Чулпан Хаматову — К.Р.).Важливо
Борис Гребенщиков коротко зазначив днями ізраїльському ТБ: "Дії Росії в Україні — це фашизм". Що стосується аналогій із СРСР сучасної РФ, то й тут Борис Борисович був ґрунтовний: "У Радянському Союзі свободи не було в принципі, а сьогодні в РФ свобода — це привід для ув'язнення, а правда визнана шкідливою для держави".
"Путін — це жива матеріалізація брехні, — повторює його журналіст Олександр Невзоров у свіжому випуску свого "Невзорівського середовища". — Путін бреше завжди й усім. Це феномен. Це не тільки любов до брехні, а й ненависть до правди. Усюди, де вона повинна бути виявлена, вона має бути знищена. За десятиліття правління Путін не сказав жодного слова правди".
Може, Олександр Глібович перегинає?
Але згадаємо епізод із тим же Юрієм Шевчуком і Путіним на зустрічі з артистами 29 травня 2010 року — за багато накритим столом. Рокер зауважив тоді Путіну: "Мені дзвонив ваш помічник і просив не ставити вам гострих політичних питань…". Той, усміхнувшись, перебив: "Як вас звати?" — "Юра Шевчук, музикант". — "Юро, це провокація, мій помічник не міг вам зателефонувати з цього приводу".
Під час цього короткого епізоду Путін устиг збрехати тричі. Рахуємо.
Перше, що він не впізнав Шевчука, який на той момент уже близько 20 років був рокзіркою, з хітами "ДДТ", що гриміли з кожного приймача, на кшталт "Что такое осень".
Друге, що його помічник не дзвонив: усі засміялися тоді за столом — будь-кому зрозуміло, попередження було.
І третє: на резонне зауваження Шевчука Путін звинуватив рокера, що той бреше, це, мовляв, провокація.
Дивовижна концентрація брехні з такого нікчемного приводу!
А яких розмірів вона досягла, коли Путін розв'язав війну проти України?
Усі пам'ятають, що Путін спочатку не визнав "зелених чоловічків" ЗС РФ у Криму. Але не будемо навіть чіпати вже загальні путінські слова про геноцид Донбасу протягом 8 років. Ви краще зверніть увагу на інше місце в його промові 24.02.2022. Путін каже (00:57 сек.): "При цьому до наших планів не входить окупація українських територій. Ми нікому не збираємося нічого нав'язувати силою".
Путін, оголошуючи війну нашій країні, розповідає, що до його "планів не входить окупація українських територій". А як же зруйновані Харків і Маріуполь, а також спроби взяти Київ?
Подібна фантастична брехня, яка ллється в Росії з інтернету й ТБ, називається Путіним "Доктриною інформаційної безпеки". На що Юрій Юліанович на концерті "ДДТ" 18 травня в Уфі зауважив: "Батьківщина — це не дупа Путіна, яку треба весь час цілувати". Палац спорту відповів рокеру овацією.
Із цього моменту концерти "ДДТ" у Росії заборонені. Навряд чи надовго: все, що побудовано на тотальній брехні, неодмінно розвалюється — надто фундамент ненадійний. Успіхи ЗСУ підривають Росію зовні, путінська брехня — зсередини.