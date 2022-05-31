Живи спокойно, страна: Алла Пугачева отреагировала на оскорбления своей семьи (видео)

Примадонна российской эстрады коротко и ясно дала понять, что думает о волне ненависти в сторону своей семьи.

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73-летняя российская певица Алла Пугачева долго хранила молчание перед шквалом оскорблений в свой адрес и адрес ее супруга Максима Галкина, которые полились на семью знаменитостей за то, что они открыто выступили против войны в Украине, а затем и вовсе уехали в Израиль. Примадонна российской эстрады не стала опускаться до оскорблений, однако опубликовала многозначительный пост в Instagram. На видео она сидит в белом костюме, черно-белой кепке под цветущим кустом и просто улыбается в камеру.

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"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!", – говорится в подписи.

За первых три часа после публикации видео собрало 52 тысячи просмотров и свыше четырех тысяч комментариев, где большинство подписчиков выражают свое уважение певице и восторгаются ее мудростью.

Пост Пугачевой появился вскоре после "перфоманса" на здании телецентра "Останкино" в Москве. Там на видеопроекции транслировали надпись: "Алла, как хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно здесь всех за*бала". Кто автор подобного, на данный момент не сообщается.

Ранее оскорблениям подвергся супруг артистки Максим Галкин, которого пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире федерального канала назвала "геем" и "мразью".

"И ты человек вот такой лживый-перелживый, печать ставить негде, ты позволяешь мою родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления вообще ни о чем: ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что вообще такое родина. Ну что за мразь? Я в конце концов позволила себе говорить правду про них про всех", – разошлась журналистка.

На такие заявления уже отреагировали ряд влиятельных друзей семьи Галкина и Пугачевой, которые рассматривают возможность подачи коллективного иска против пропагандистки за оскорбление чести и достоинства.

Тем временем Максим продолжает поддерживать Украину и жертвует деньги от концертов на помощь пострадавшим от российской агрессии, о чем рассказывает в соцсетях, призывая других делать то же самое.

Напомним, Алла Пугачева ответила журналистам на вопрос о том, собирается ли вернуться в Россию, а также готова говорить о войне.