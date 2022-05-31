Живи спокійно, країно: Алла Пугачова відреагувала на образи своєї сім'ї (відео)

Примадонна російської естради коротко та ясно дала зрозуміти, що думає про хвилю ненависті в бік сім'ї.

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73-річна російська співачка Алла Пугачова довго мовчала перед шквалом образ на свою адресу й адресу її чоловіка Максима Галкіна, які полилися на сім'ю знаменитостей за те, що вони відкрито виступили проти війни в Україні, а потім взагалі поїхали в Ізраїль. Примадонна російської естради не стала опускатися до образ, проте опублікувала багатозначний пост в Instagram. На відео вона сидить у білому костюмі, чорно-білій кепці під кущем у квітах і просто усміхається в камеру.

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"Чим нижчий інтелект, тим гучніші образи. Живи спокійно, країно!" — йдеться в підписі.

За перші три години після публікації відео зібрало 52 тисячі переглядів і понад чотири тисячі коментарів, де більшість підписників висловлюють свою повагу співачці та захоплюються її мудрістю.

Пост Пугачової з'явився невдовзі після "перфомансу" на будівлі телецентру "Останкіно" в Москві. Там на відеопроєкції транслювали напис: "Алло, як добре, що ти втекла. Алла, ти давно тут усіх за*бала". Хто автор цього, наразі не повідомляється.

Раніше образ зазнав чоловік артистки Максим Галкін, якого пропагандистка Маргарита Симоньян в ефірі федерального каналу назвала "геєм" і "мерзотою".

"І ти людина ось така брехлива-пребрехлива, печатку ставити ніде, ти дозволяєш мою батьківщину обливати помиями, не маючи ні найменшого уявлення взагалі ні про що: ні про військову операцію, ні про геополітику, ні про те, що взагалі таке батьківщина. Ну що за мерзота? Я врешті-решт дозволила собі говорити правду про них про всіх", — розійшлася журналістка.

На такі заяви вже відреагувала низка впливових друзів сім'ї Галкіна та Пугачової, які розглядають можливість подання колективного позову проти пропагандистки за образу честі та гідності.

Тим часом Максим продовжує підтримувати Україну та жертвує гроші від концертів на допомогу постраждалим від російської агресії, про що розповідає в соцмережах, закликаючи інших робити те саме.

Нагадаємо, Алла Пугачова відповіла журналістам на питання про те, чи збирається повернутися в Росію, а також готова говорити про війну.