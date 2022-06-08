Галкин высмеял Путина голосом Лободы в Израиле (видео)
Шутки юмориста в адрес российских властей становятся все более острыми.
Мы . Мы из Украины
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Российский юморист Масим Галкин продолжает успешный тур по городам Израиля со своей новой программой, в которой нашлось место шуткам и о России. Сначала он высмеял пропагандистов Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева, которые одной из целей "спецоперации" называли недопущение расширения НАТО на восток, а теперь досталось и российскому президенту Владимиру Путину.
В Сети появилось видео, на котором Максим Галкин пародирует украинскую певицу Светлану Лободу, поющую о главе Кремля на мотив песни "Твои глаза".
"Надо Владимиру Владимировичу песню посвятить. Все равно обратно не пустят. Меня спрашивают, собираюсь ли я в Россию. Я говорю: ну вот знаете, есть же такая примета: если бросил монетку – обязательно, вернешься. А я там пару миллионов бросил", – начал артист.
"Я наконец нашла себе мессию,
Ты тот, кто может возродить Россию.
Весь мир страшит твоя боеголовка,
Управляешь ею ловко.
Хочу, чтобы Америка узнала
Размеры твоего потенциала.
И Байдену, конечно, ты ответишь,
И с Шойгу в тайгу уедешь.
Твои глаза, такие честные. как небо.
Назад нельзя, такая сила красной кнопки в твоих руках.
Проголосую же, конечно, я за тебя
И попаду я непременно прямо в рай", – спел артист.
Его выступление зал встретил бурными овациями.
Отметим, что ранее Галкину уже пригрозили уголовным преследованием на родине из-за того, что он открыто осудил вторжение России в Украину и не стал называть войну "спецоперацией". Поэтому на одном из концертов он пошутил, что ему "можно уже и не уезжать" из Израиля.
Юморист лишился работы на Первом канале, а пропагандистка Маргарита Симоньян обозвала его "мразью" и "геем".
В Израиле его шоу проходят с аншлагом. Часть денег от израильских концертов Максим Галкин собрался передать в помощь украинцам, пострадавшим от войны. Он призвал своих поклонников поступать так же. По словам юмориста, он разделяет ответственность за то, что происходит в стране, противостоящей российской агрессии.