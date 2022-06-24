Алла Пугачова придбала ділянку на ізраїльському кладовищі — ЗМІ

Місце розраховане на двох осіб.

73-річна російська співачка Алла Пугачова придбала ділянку на "елітному" кладовищі в Ізраїлі. Про це повідомляють телеграм-канали.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Російська примадонна придбала місце на давньому кладовищі в місті Кесарія, куди вони з Максимом Галкіним та дітьми приїхали ще у лютому 2022.

Також зазначається, що місце, яке обрала артистка, розраховане на двох осіб.

Як відомо, саме цей цвинтар популярний серед найбагатших людей і знаменитостей країни. Оскільки, за переказами, саме з цього місця почнуться кінець світу і Страшний суд.

[ + – ] Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми в Ізраїлі Фото: НеМалахов

Алла Пугачова та Максим Галкін виступили проти влади РФ, яка розпочала повномасштабну війну на території України у лютому 2022. Зіркове подружжя разом зі своїми двома дітьми приїхали до Ізраїлю, де одразу почали підшуковувати придатну школу для Лізи та Гаррі.

Максим Галкін організував тур по ізраїльських містах, де виступав як місцевий артист, а частину грошей передавав на потреби українських біженців.

Нагадаємо, розкішний маєток Пугачової та Галкіна в селі Грязь влада РФ планує конфіскувати та поселити там біженців з Донбасу.

Також Фокус писав про рідкісний сімейний знімок Алли Пугачової з чоловіком та дітьми.