Алла Пугачева приобрела участок на израильском кладбище — СМИ

Место рассчитано на двух человек.

73-летняя российская певица Алла Пугачева приобрела участок на "элитном" кладбище в Израиле. Об этом сообщают телеграм-каналы.

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Российская примадонна приобрела место на древнем кладбище в городе Кесария, куда они с Максимом Галкиным и детьми приехали еще в феврале 2022.

Также отмечается, что место, выбранное артисткой, рассчитано на двух человек.

Как известно, именно это кладбище популярно среди самых богатых людей и знаменитостей страны. Поскольку, по преданию, именно с него начнутся конец света и Страшный суд.

[ + – ] Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в Израиле Фото: НеМалахов

Алла Пугачева и Максим Галкин выступили против властей РФ, которые начали полномасштабную войну на территории Украины в феврале 2022. Звездные супруги вместе со своими двумя детьми приехали в Израиль, где сразу начали подыскивать подходящую школу для Лизы и Гарри.

Максим Галкин организовал тур по израильским городам, где выступал в качестве местного артиста, а часть денег передавал на нужды украинских беженцев.

Напомним, роскошное имение Пугачевой и Галкина в селе Грязь власти РФ планируют конфисковать и поселить там беженцев из Донбасса.

Также Фокус писал о редком семейном снимке Аллы Пугачевой с мужем и детьми.