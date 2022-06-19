Максим Галкин показал редкий семейный снимок с Пугачевой и их детьми (фото)

На данный момент звездные супруги находятся в Израиле уже около четырех месяцев.

Российский шоумен Максим Галкин поделился редким семейным кадром, на котором позирует с женой и детьми. Фото он выложил в своем Instagram с почти 10 млн подписчиков.

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В честь своего 46-го дня рождения юморист сделал исключение и показал семейную идиллию с Аллой Пугачевой и двумя их детьми — Лизой и Гарри.

"День рождения! Семья — это сила!" — прокомментировал редкий семейный кадр 46-летний Галкин.

[ + – ] Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Максим Галкин и его жена, российская певица Алла Пугачева, сразу после начала открытой военной агрессии со стороны РФ на территории Украины осудили действия путинского режима и выехали в Израиль. Сообщалось, что звездная пара уже ищет подходящую местную школу для своих детей, а Галкин в это время организовал ряд концертов по израильским городам. Часть средств со своих выступлений муж Пугачевой будет передавать в помощь украинским беженцам, ведь, как он отмечал, чувствует свою ответственность.

Напомним, Максим Галкин сделал неожиданное заявление на своем концерте в Израиле о возвращении на родину. В России юмористу грозит уголовное наказание за "дискредитацию вооруженных сил РФ".

Также Фокус писал о том, как война изменила 46-летнего Максима Галкина. Пародист заметно состарился, у него появилась седая борода.