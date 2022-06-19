Максим Галкін показав рідкісний сімейний знімок з Пугачовою та їхніми дітьми (фото)

Наразі зіркове подружжя перебуває в Ізраїлі вже близько чотирьох місяців.

Російський шоумен Максим Галкін поділився рідкісним сімейним кадром, на якому позує з дружиною та дітьми. Фото він виклав у своєму Instagram з майже 10 млн підписників.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На честь свого 46-го дня народження гуморист зробив виняток та показав сімейну ідилію з Аллою Пугачовою та двома їхніми дітьми — Лізою та Гаррі.

"День народження! Сім'я — це сила!" — прокоментував рідкісний сімейний кадр 46-річний Галкін.

[ + – ] Максим Галкін та Алла Пугачова з дітьми

Максим Галкін та його дружина, російська співачка Алла Пугачова одразу після початку відкритої військової агресії з боку РФ на території України засудили дії путінського режиму та виїхали до Ізраїлю. Повідомлялося, що зіркова пара вже шукає придатну місцеву школу для своїх дітей, а Галкін тим часом організував низку концертів по ізраїльських містах. Частину коштів зі своїх виступів чоловік Пугачової передаватиме на допомогу українським біженцям, адже, як зазначав, відчуває свою відповідальність.

Нагадаємо, Максим Галкін зробив несподівану заяву на своєму концерті в Ізраїлі щодо повернення на батьківщину. У Росії гумористу загрожує кримінальне покарання за "дискредитацію збройних сил РФ".

Також Фокус писав про те, як війна змінила 46-річного Максима Галкіна. Пародист помітно постарів, у нього з'явилася сива борода.