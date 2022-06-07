Максим Галкін їдко висміяв пропагандистку Скабєєву (відео)

Шоумен пройшовся по розширенню НАТО на схід, боротьба з яким була однією з цілей "спецоперації" РФ в Україні, за словами кремлівських пропагандистів.

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Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін продовжує успішно гастролювати по найбільших містах Ізраїлю з новою програмою, і в кожному залі, де він виступає, — абсолютний аншлаг. У своїх виступах артист, серед іншого, не оминає тему російської пропаганди та її відповіді на те, як міжнародна спільнота реагує на російську агресію в Україні. Зокрема, в Мережі з'явився уривок виступу Галкіна, де він висміяв пропагандистів Ольгу Скабєєву та Володимира Соловйова, уявивши, якими були б дії РФ на рішення Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

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"Я говорю "Ні війні", вони кажуть, що я зрадник. Вони говорили: "Ми робимо цю спецоперацію, щоб відсунути НАТО від кордонів Росії". Ну і що, добрий вечір, ми з Суом (назва Фінляндії фінською мовою). Ну це нормально? Подобається-не подобається, НАТО розширюється. Уявляєте, і Швеція ж збирається в Альянс! Я вже передбачаю ці антискандинавські настрої. Я вже бачу, як Скабєєва спалює альбом АВВА. Не за горами, як шведську стінку перейменують на "лазалку", сауну — в "сухопарку", шведський стіл — в "обжиралівку", і повністю заборонять казки Сальми Лагерлеф і Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова. Він стоїть і кричить "Карлсон!", — жартує гуморист, роблячи посилання на те, що згадані пропагандисти однією з цілей "спецоперації" в Україні називали боротьби з розширенням НАТО на схід.

Міркування Галкіна викликали гучний сміх у публіки.

Нагадаємо, на одному з концертів туру артист подякував усім, хто прийшов на його виступ і натякнув, що "вже можна нікуди і не їхати". У Росії йому загрожує кримінальне переслідування за його антивоєнну позицію та критику російської влади за так звану "спецоперацію". Він часто розповідає про те, що відбувається в Україні, і показує дітей, які постраждали від війни, а також допомагає біженцям.

За словами Максима, він відчуває відповідальність за те, що Росія коїть в Україні і закликає всіх допомагати людям, які постраждали внаслідок жахливої агресії.