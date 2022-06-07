Максим Галкин едко высмеял пропагандистку Скабееву (видео)

Шоумен прошелся по расширению НАТО на восток, борьба с которым была одной из целей "спецоперации" РФ в Украине, по словам кремлевских пропагандистов.

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Российский юморист и телеведущий Максим Галкин продолжает успешно гастролировать по крупнейшим городам Израиля с новой программой, и в каждом зале, где он выступает, – абсолютный аншлаг. В своих выступлениях артист, среди прочего, не обходит тему российской пропаганды и ее ответа на то, как международное сообщество реагирует на российскую агрессию в Украине. В частности, в Сети появился отрывок выступления Галкина, где он высмеял пропагандистов Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева, представив, какими бы были действия РФ на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

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"Я говорю "Нет войне", они говорят, что я предатель. Они говорили: "Мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ России". Ну и что, добрый вечер, мы из Суом (название Финляндии на финском языке). Ну это нормально? Нравится-не нравится, НАТО расширяется. Представляете, и Швеция же собирается в Альянс! Я уже предвижу эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом АВВА. Не за горами, как шведскую стенку переименуют в "лазалку", сауну – в "сухопарку", шведский стол – в "обжираловку", ну и конечно же стопроцентно запретят сказки Сальмы Лагерлеф и Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьева. Он стоит и орет "Карлсон! ", – шутит юморист, делая отсылку к тому, что упомянутые пропагандисты одной из целей "спецоперации" в Украине называли борьбы с расширением НАТО на восток.

Рассуждения Галкина вызвали громкий смех у публики.

Напомним, на одном из концертов тура артист поблагодарил всех, кто пришел на его выступление и намекнул, что "уже можно никуда и не уезжать". В России ему грозит уголовное преследование за его антивоенную позицию и критику российских властей за так называемую "спецоперацию". Он часто рассказывает о происходящем в Украине и показывает пострадавших от войны детей, а также помогает беженцам.

По словам Максима, он чувствует ответственность за то, что Россия творит в Украине, и призывает всех помогать людям, пострадавшим в результате чудовищной агрессии.