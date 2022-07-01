Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Израиль (видео)

Примадонна российской эстрады прогуливалась вдоль побережья на латвийском курорте.

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, а также его супруга, певица Алла Пугачева, которые после начала российского вторжения в Украину категорически выступили против действий российских властей и покинули РФ, улетев в Израиль, замечены в Юрмале. Кадры прогулки Аллы Борисовны со своими детьми Гарри и Лизой в сопровождении еще одной женщины, возможно, подруги, по берегу моря в Юрмале (Латвия) попали в Сеть. Местные журналисты подтверждают, что это была Пугачева, поскольку на опубликованном видео она видна со спины.

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О том, что жена Галкина купила квартиру в Юрмале, российские СМИ сообщали еще в 2019 году. До этого она каждый год снимала виллу в Булдури, проводя там по несколько месяцев вместе с семьей. Певица стала обладательницей апартаментов в 100 квадратных метров в доме, расположенном на проспекте Дзинтари, 28, в самом центре Юрмалы. Стоимость такой недвижимости составляет порядка 500 тысяч евро, или 35 миллионов рублей. Бонусом к покупке квартиры звезда эстрады получила также вид на жительство в Латвии, который дают за приобретение недвижимости стоимостью от 250 тысяч евро, сообщает "Экспресс газета".

[ + – ] Дом в Юрмале, в котором Пугачева приобрела квартиру Фото: Аргументы Недели

Скорее всего, к жена присоежинился и Максим Галкин, который закончил свой гастрольный тур по Израилю.

Ранее Пугачева озвучивала свои планы относительно возвращения в Россию, несмотря на то, что обзавелась участком на кладбище в Израиле. В отличие от нее, ее супругу в случае приезда на родину грозит уголовное преследование за "дискредитацию ВС РФ", поскольку Максим Галкин неоднократно критиковал действия армии Путина в Украине.

Он также высмеял российских пропагандистов и самого президента РФ во время своих концертов в Израиле, которые прошли при абсолютных аншлагах. Часть денег от выступлений Максим перечислил в поддержку украинцев, пострадавших от войны.