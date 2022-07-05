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Алла Пугачева и Максим Галкин сняли в Юрмале шикарный особняк с бассейном

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вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
Фото: maxgalkinru | Алла Пугачева и Максим Галкин в Юрмале

Вилла Марта, где остановилась звездная чета, одна из самых дорогих на курорте

На днях стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми покинули Израиль и теперь живут в Латвии. В курортном городе Юрмала, который в прошлом был очень популярен среди российских селебрити. Об этом пишет Woman Hit.

Примадонна сняла тот же дом, где останавливалась несколько лет подряд – роскошную виллу "Марта", которая принадлежит миллиардеру и экс-владельцу банка Parex Виктору Красовицкому.

вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
Фото: Соцсети

Несколько лет назад он пытался ее продать за 15 миллионов евро. Сейчас дом, по слухам, можно снять за 100 тысяч евро в месяц.

За эти деньги Пугачева и Галкин получают доступ к морю, ведь вилла расположена на второй линии, гостевые домики, крытый бассейн и теннисный корт, целый СПА-комплекс и даже свой концертный зал.

А также, что немаловажно, приятное соседство. Ведь рядом живет известная певица Лайма Вайкуле, близкая подруга звездной пары.

На сайте, посвященном двухэтажной вилле "Марта", сказано, что построена она в 1928-м году. Последняя реконструкция здания проведена в 2007 году. Здание выполнено в классическом стиле. Дом общей площадью 210 м².

вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия
вилла марта, алла пугачева, максим галкин, вилла пугачевой, юрмала, латвия

Прочие здания на территории построены в 1997-1998-х годах по проекту известного архитектора Мейнхарда фон Геркана.

Уютное двухэтажное деревянное здание включает в себя четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотеку, галерею для картин, обеденный зал, кухню, ванные комнаты, а также восхитительный зимний сад во дворе резиденции.

Отделаны внутренние помещения деревом вишни и швейцарской груши, терракотовой плиткой ручной работы и синим бразильским гранитом.

Надо думать, что Алле Пугачевой и ее семье тут будет весьма комфортно.

Напомним, в Израиле они снимали виллу в городе Кесария, где живет брат Максима Галкина.

А вот их шикарное имение в подмосковной деревне Грязь оказалось под угрозой. Российским политикам не дает покоя тот факт, что Примадонна покинула РФ сразу после начала войны в Украине, а ее супруг, Максим Галкин, успешно выступает с концертами, критикуя Путина и его политику. В Думе РФ предложили конфисковать дворец Пугачевой и поселить там беженцев из так называемой "ДНР".