Алла Пугачева и Максим Галкин сняли в Юрмале шикарный особняк с бассейном

Вилла Марта, где остановилась звездная чета, одна из самых дорогих на курорте

На днях стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми покинули Израиль и теперь живут в Латвии. В курортном городе Юрмала, который в прошлом был очень популярен среди российских селебрити. Об этом пишет Woman Hit.

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Примадонна сняла тот же дом, где останавливалась несколько лет подряд – роскошную виллу "Марта", которая принадлежит миллиардеру и экс-владельцу банка Parex Виктору Красовицкому.

Фото: Соцсети

Несколько лет назад он пытался ее продать за 15 миллионов евро. Сейчас дом, по слухам, можно снять за 100 тысяч евро в месяц.

За эти деньги Пугачева и Галкин получают доступ к морю, ведь вилла расположена на второй линии, гостевые домики, крытый бассейн и теннисный корт, целый СПА-комплекс и даже свой концертный зал.

А также, что немаловажно, приятное соседство. Ведь рядом живет известная певица Лайма Вайкуле, близкая подруга звездной пары.

На сайте, посвященном двухэтажной вилле "Марта", сказано, что построена она в 1928-м году. Последняя реконструкция здания проведена в 2007 году. Здание выполнено в классическом стиле. Дом общей площадью 210 м².

Прочие здания на территории построены в 1997-1998-х годах по проекту известного архитектора Мейнхарда фон Геркана.

Уютное двухэтажное деревянное здание включает в себя четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотеку, галерею для картин, обеденный зал, кухню, ванные комнаты, а также восхитительный зимний сад во дворе резиденции.

Отделаны внутренние помещения деревом вишни и швейцарской груши, терракотовой плиткой ручной работы и синим бразильским гранитом.

Надо думать, что Алле Пугачевой и ее семье тут будет весьма комфортно.

Напомним, в Израиле они снимали виллу в городе Кесария, где живет брат Максима Галкина.

А вот их шикарное имение в подмосковной деревне Грязь оказалось под угрозой. Российским политикам не дает покоя тот факт, что Примадонна покинула РФ сразу после начала войны в Украине, а ее супруг, Максим Галкин, успешно выступает с концертами, критикуя Путина и его политику. В Думе РФ предложили конфисковать дворец Пугачевой и поселить там беженцев из так называемой "ДНР".