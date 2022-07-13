Максим Галкін показав, як виглядає зараз (фото)

Раніше шоумен спровокував хвилю занепокоєння через свій зовнішній вигляд.

46-річний російський гуморист Максим Галкін показав, як зараз виглядає. В Instagram-stories він опублікував відео своєї велопрогулянки у лісі.

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Чоловік Алли Пугачової показав дозвілля із сином Гаррі. Дочки Лізи і дружини Галкіна з ними не було.

Напередодні Максим Галкін налякав прихильників своїм зовнішнім виглядом. У мережі показали його фото, де, на думку фанатів, гуморист виглядає на 10 років старше. Тому новим роликом Галкін спростував усі домисли своїх фанатів та хейтерів.

[ + – ] Максим Галкін [ + – ] Син Максима Галкіна

Наразі Максим Галкін та Алла Пугачова із дітьми перебувають у Латвії, судячи з усього. Адже востаннє зіркова пара публікувала кадри з вулиць Юрмали. Сюди співачка та гуморист разом з дітьми приїхали прямо з Ізраїлю, куди приїхали на початку повномасштабної війни в Україні. Алла Пугачова та Максим Галкін одразу засудили рішення путінського режиму та покинули територію РФ.

Нагадаємо, Максима Галкіна представили як українського артиста, анонсуючи його концерт у Лондоні.

Також Фокус писав про розкішний маєток у Юрмалі, який зняли за 100 тисяч євро на місяць подружжя Галкін-Пугачова.