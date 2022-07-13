Максим Галкін показав, як виглядає зараз (фото)
Раніше шоумен спровокував хвилю занепокоєння через свій зовнішній вигляд.
46-річний російський гуморист Максим Галкін показав, як зараз виглядає. В Instagram-stories він опублікував відео своєї велопрогулянки у лісі.
Чоловік Алли Пугачової показав дозвілля із сином Гаррі. Дочки Лізи і дружини Галкіна з ними не було.
Напередодні Максим Галкін налякав прихильників своїм зовнішнім виглядом. У мережі показали його фото, де, на думку фанатів, гуморист виглядає на 10 років старше. Тому новим роликом Галкін спростував усі домисли своїх фанатів та хейтерів.
Наразі Максим Галкін та Алла Пугачова із дітьми перебувають у Латвії, судячи з усього. Адже востаннє зіркова пара публікувала кадри з вулиць Юрмали. Сюди співачка та гуморист разом з дітьми приїхали прямо з Ізраїлю, куди приїхали на початку повномасштабної війни в Україні. Алла Пугачова та Максим Галкін одразу засудили рішення путінського режиму та покинули територію РФ.
Нагадаємо, Максима Галкіна представили як українського артиста, анонсуючи його концерт у Лондоні.
Також Фокус писав про розкішний маєток у Юрмалі, який зняли за 100 тисяч євро на місяць подружжя Галкін-Пугачова.