Додали Макаревича та Гордона: у Росії оновили список "іноземних агентів"

Окрім лідера групи "Машина часу", іноземними агентами в Росії назвали тих журналістів та громадських діячів, які так чи інакше не підтримали агресивну політику Володимира Путіна щодо України.

Міністерство юстиції РФ визнало музиканта Андрія Макаревича "фізичною особою-іноземним агентом". Інформація про це з'явилася 2 вересня ввечері на сайті профільного міністерства Росії.

Окрім лідера групи "Машина часу", до списку потрапили:

головний редактор "Нової газети.Європа" Кирило Мартинов;

шоумен Михайло Шац;

журналіст Сергій Лойко;

журналіст Дмитро Гордон;

журналістка Катерина Гордєєва;

соратник Олексія Навального Іван Жданов.

Багато хто з тих, кого Мін'юст визнав іноагентами, так чи інакше виступали проти війни в Україні.

Хто такий Андрій Макаревич: Андрій Макаревич – російський рок-музикант, співак, поет, бард, композитор, художник, продюсер, телеведучий, актор. Він є засновником, лідером і єдиним беззмінним учасником рок-групи "Машина часу". У лютому 2014 року одним із перших виступив проти анексії Криму РФ. У березні того ж року брав участь у Марші миру та підписав звернення діячів російської культури проти політики президента РФ В. В. Путіна щодо України. У 2022 році Макаревич поїхав з Росії до Ізраїлю і заявив, що не збирається повертатися.

Що означає визнання іноагентом на території Росії?

Визнання так званим іноземним агентом накладає на організації та людей низку обмежень та вимог, за невиконання яких може загрожувати переслідування аж до кримінального.

Нагадаємо, 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Андрій Макаревич відреагував на це одним із перших. Рок-співак на сторінці у фейсбук порівняв Путіна з Гітлером та назвав вторгнення російських військ в Україну нападом.

Дещо пізніше Макаревич різко висловився на адресу ЗМІ через фейки. Лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич висловився з приводу ЗМІ, які із завидною регулярністю приписують йому те, що він не говорив, або ж виривають слова з контексту, і закликав не вірити всьому, що пишуть про нього у пресі.