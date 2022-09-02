Добавили Макаревича и Гордона: в Росии обновили список "иностранных агентов"

Кроме лидера группы "Машина времени", иностранными агентами в России объявили тех журналистов и общественных деятелей, которые так или иначе не поддержали агрессивную политику Владимира Путина в отношении Украины.

Министерство юстиции РФ признало музыканта Андрея Макаревича "физическим лицом-иностранным агентом". Информация об этом появилась 2 сентября вечером на сайте профильного министерства России.

Кроме лидера группы "Машина времени", в список попали:

главный редактор "Новой газеты.Европа" Кирилл Мартынов;

шоумен Михаил Шац;

журналист Сергей Лойко;

журналист Дмитрий Гордон;

журналистка Катерина Гордеева;

соратник Алексея Навального Иван Жданов.

Многие из тех, кого Минюст признал инагентами, так или иначе выступали против войны в Украине.

Кто такой Андрей Макаревич: Андрей Макаревич - российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актер. Он -- основатель лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени". В феврале 2014 года одним из первых выступил против аннексии Крыма РФ. В марте того же года участвовал в Марше мира и подписал обращение деятелей российской культуры против политики президента РФ В. В. Путина по отношению к Украине. В 2022 году Макаревич уехал из России в Израиль и заявил, что не собирается возвращаться.

Что означает признание инагентом на территории России?

Признание так называемым иностранным агентом накладывает на организации и людей ряд ограничений и требований, за неисполнение которых может грозить преследование вплоть до уголовного.

Напомним, 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, Андрей Макаревич отреагировал на это одним из первых. Рок-певец на странице в Фейсбук сравнил Путина с Гитлером и назвал вторжение российских войск в Украину нападением.

Несколько позже Макаревич резко высказался в адрес СМИ из-за фейков. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался по поводу СМИ, которые с завидной регулярностью приписывают ему то, что он не говорил, либо же вырывают слова из контекста, и призвал не верить всему, что пишут о нем в прессе.