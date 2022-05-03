"Потерявшие берега гопники": Макаревич резко высказался в адрес СМИ из-за фейков

Артист посоветовал желающим искать первоисточники его заявлений.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российский рок-музыкант и бессменный лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался по поводу СМИ, которые с завидной регулярностью приписывают ему то, что он не говорил, либо же вырывают слова из контекста, и призвал не верить всему, что пишут о нем в прессе.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

"Ньюсмейкеры идут вперед семимильными шагами: раньше вырывалась фраза из контекста и дорисовывалась, как угодно. Теперь решили – зачем мучиться? Просто сочиняется, что угодно, и приписывается мне. Поэтому: если кому-то интересно, что я говорю и думаю на самом деле – найдите мою прямую речь (это несложно). Все остальное – бред потерявших берега гопников", – написал музыкант на своем канале в Telegram.

Фото: Скриншот

Певец известен своей категорической позицией по поводу российской агрессии в Украине и неоднократно ее осуждал, из-за чего попал под шквал критики федеральных СМИ.

Ранее та же участь постигла Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Не став поддерживать "спецоперацию", они не побоялись высказаться против действий российских властей, из-за чего вынуждены были уехать в Израиль и выставить на продажу свой замок в деревне Грязь. Максим также потерял работу на Первом канале.

Главред пропагандистского ресурса Russia Today Маргарита Симоньян в прямом эфире федерального канала назвала Галкина геем, который женился на пожилой женщине ради обогащения.

Напомним, недавно Андрей Макаревич стал отцом и показал поклонникам своего новорожденного сына.