"Отличный парень": 68-летний Андрей Макаревич показал новорожденного сына

Первыми о рождении у Макаревича сына сообщили музыканты его группы "Машина времени".

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Российский музыкант, бессменный лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз. Его жена, 37-летняя израильская журналист и фотограф Эйнат Кляйн, родила 68-летнему супругу сына. Снимок пары с ребенком опубликован на странице группы "Машина времени".

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"Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7.50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные — 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные. Не путайте имена мамы и ребенка: Макаревич-младший — тезка одного из братьев Коэнов! От всех поклонников"Машины Времени" желаем новорожденному счастья и мирного неба над головой!", – говорится в подписи к фото.

[ + – ] Ребенок родился в Израиле, где живет Эйнат Кляйн Фото: Машина времени/Facebook

Вскоре фотографией сына поделился и сам артист.

"Ну вот, знакомьтесь. Эйтан. Отличный парень", – написал он.

[ + – ] Новорожденный Эйтан, сын Андрея Макаревича Фото: Андрей Макаревич/Facebook

Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич в браке с декабря 2019 года. Эйтан стал четвертым ребенком для артиста и первым – для Эйнат. У него есть еще трое детей от разных женщин: 48-летняя Дана, 35-летний Иван и 22-летняя Анна. Всего певец был женат четыре раза.

Жена музыканта родом из Киева, но живет в Израиле. Андрей и Эйнат познакомились они во время путешествия в Эфиопию. Свадьба прошла в Израиле До недавнего времени в Украине жили родители девушки. Когда в соседний дом прилетел снаряд, они вынуждены были бежать из родного города. С помощью еврейских и израильских спасательных миссий и организаций им удалось благополучно добраться в Израиль и даже забрать с собой кота.

Андрей Макаревич известен своей проукраинской позицией и всегда поддерживал нашу страну, не боясь гнева соотечественников. Недавно появилась информация о том, что его заметили в Бородянке.